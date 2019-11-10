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Маленького гепарда и собаку попытались подружить: посмотрите, что из этого вышло
Источник материала: Tut.by
В зоопарке американского города Цинциннати живут четырехмесячный гепард по кличке Крис и пес Ремус. Эти животные стали настоящей семьей после того, как Крис осталась без матери. Работники зоопарка познакомили гепарда и собаку, и теперь они неразлучны. Звери даже спят рядом, и это выглядит очень мило: взгляните сами.
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Работники зоопарка познакомили животных.
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