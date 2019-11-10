Белорусы завоевали 11 медалей на Чемпионате мира по самбо-2019

Источник материала: Аргументы и факты

В Южной Корее подошел к концу Чемпионат мира по самбо-2019. По его итогам белорусские спортсмены завоевали 11 медалей. Среди них четыре серебряные и семь бронзовых наград.

На вторую ступень пьедестала в ходе соревнований поднимались Татьяна Мацко (весовая категория до 64 кг), Степан Попов (74 кг), Анфиса Копаева (48 кг) и Мария Кондратьева (свыше 80). «Бронзу» завоевали Екатерина Прокопенко (56 кг), Ольга Малейко (68 кг), Марина Жарская (52 кг), Анжела Жилинская (72 кг), Алексей Степанков (90 кг), Андрей Казусенок (100 кг) и в боевом самбо Евгений Алексиевич (82 кг).

Отметим, что на прошлогоднем Чемпионате мира по самбо в Бухаресте белорусские спортсмены завоевали 12 наград (2 золотые, 5 серебряных, 5 бронзовых).

СПРАВКА «АиФ»

Самбо – неолимпийский вид спорта. На Олимпиаде-2020 в Токио он представлен не будет.