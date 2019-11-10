«Самое страшное в людях — зависть». Предательство и любовь Олега Борисова

Источник материала: Аргументы и факты

8 ноября исполняется 90 лет со дня рождения Олега Борисова — народного артиста СССР, любимого зрителями за его роли в театре и кино. Борисов родился в 1929 году, окончил Школу-студию МХАТ. Он работал в киевском театре имени Леси Украинки, в ленинградском БДТ, в МХАТе, сыграл во многих знаковых спектаклях Георгия Товстоногова и Олега Ефремова. В кино он тоже снимался часто: в его фильмографии семьдесят ролей. Среди фильмов с его участием — комедия «За двумя зайцами», военная драма «На войне как на войне», «Проверка на дорогах» Алексея Германа, «Женитьба», «Дайте жалобную книгу». За свои заслуги в театре и кино Борисов был удостоен звания народного артиста СССР, а также получил две Государственные премии.



Олег Борисов в фильме «На войне как на войне», 1968 год. Фото: www.globallookpress.com

Накануне памятной даты в серии «Жизнь замечательных людей» вышла биография Олега Борисова.

"АиФ" поговорили с автором книги, журналистом и близким другом артиста Александром Горбуновым, о том, что выделяло его героя из целой плеяды замечательных советских артистов.

Игорь Карев, "АиФ": — Как вы познакомились?

Александр Горбунов: — Борисов после окончания Школы-студии МХАТ работал в киевском театре имени Леси Украинки и подружился с футболистами «Динамо» Валерием Лобановским и Олегом Базилевичем. Отношения они поддерживали и после переезда актера сначала в Ленинград, а затем — в Москву. Лобановский нас в конце 1970-х годов и познакомил.

Благородный человек

— В конце 1970-х Олег Борисов должен был играть главную роль в фильме Александра Зархи «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского». Он прошел пробы, снялся в нескольких сценах, а потом поругался с режиссером из-за образа своего героя.

— В самом начале нашего знакомства случилась история с фильмом режиссера Зархи. Борисов начал сниматься в роли великого писателя, но был вынужден уйти из картины: не захотел оставлять нехороший след, представлять зрителям примитивного, опереточного Достоевского. Последствия ухода — решение руководства «Мосфильма» не снимать Борисова в фильмах этой киностудии в течение двух лет.

Борисов пошел на этот конфликт, потому что Достоевский был для него, пожалуй, одним из самых любимых писателей наряду с Пушкиным, Гоголем, Чеховым. Он перечитывал его ежедневно, старался осмыслить каждую фразу. Но в кино Борисов сыграл в фильме по произведению Достоевского только один раз: в «Подростке» (фильм 1983 года — ред.) он исполнил роль Версилова.

Любопытно, что Зархи после ухода Борисова из картины предлагал роль Достоевского многим актерам, но все отказались. Согласился только Анатолий Солоницын, да и то в силу крайне сложных жизненных обстоятельств: ему необходимо было получить работу. Прежде чем дать согласие, Анатолий Алексеевич, ощущая некоторую неловкость, звонил Олегу Ивановичу и спрашивал совета. Борисов, зная о проблемах коллеги, отговаривать Солоницина, конечно же, не стал. Впрочем, если бы и проблем никаких не было, все равно бы не стал.

Вскоре Борисов и Солоницын стали партнерами в фильме Вадима Абдрашитова «Остановился поезд». Нельзя сказать, что они сдружились, но эти два актера прекрасно ладили, у них были отличные отношения, никаких проблем или обид у Борисова не было. Более того, когда «Остановился поезд» получил Государственную премию (Солоницыну, ушедшему к тому времени из жизни, она — по странным тогдашним правилам — не полагалась), съемочная группа по инициативе Борисова, Абдрашитова и сценариста Александра Миндадзе приняла решение выделить средства семье Солоницина из своих премиальных.





Народный артист СССР Олег Борисов в спектакле по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон». Молодежный театр на Фонтанке. 1980 год. Фото: РИА Новости / Рудольф Кучеров

Два предательства

— После окончания Школы-студии МХАТ Олег Борисов работал в театре имени Леси Украинки, потом — в БДТ у Георгия Товстоногова. Работал подолгу: в Киеве — больше десяти лет, в Ленинграде — почти двадцать. Лишь в середине 1980-х он пришел к Олегу Ефремову во МХАТ.

— С предательством Борисов столкнулся очень рано, и эти уроки во многом сформировали его взгляды на жизнь. В начале 1950-х он, один из лучших учеников Школы-студии МХАТ, не получил обещанного места в театре, потому что оно срочно понадобилось сыну одного из преподавателей, и был вынужден уехать в Киев.

В Киеве Борисов проработал одиннадцать лет, сыграл в театре несколько заметных ролей, выдвинувших его на первый план. А после выхода в начале 1960-х годов на экраны страны кинокомедии «За двумя зайцами» Олег Борисов стал очень популярным, фактически звездой «номер один». И, когда Министерство культуры отправило этот фильм на кинофестиваль в Польшу, исполнитель главной роли тоже, разумеется, должен был ехать. Но руководство театра имени Леси Украинки попыталось запретить Борисову выезд за рубеж. Это, конечно, не удалось, и тогда было составлено письмо в газету «Советская культура», в котором речь шла о «зазнавшемся актере Олеге Борисове». Это письмо подписали все, даже те молодые актеры, с которыми Борисов дружил, с которыми участвовал в капустниках и играл в футбол, — все, кроме актрисы Ады Роговцевой. Супруга Борисова, Алла Романовна, говорила мне, что после этого письма он сильно переменился в отношении к людям и ко всему, что происходит вокруг.

Борисов считал, что самое страшное в людях — зависть. Эта история с письмом его закалила. После нее он решил уйти из киевского театра и перешел в ленинградский БДТ. Про Георгия Товстоногова Борисов никогда не сказал ни одного недоброго слова. Тот много сделал для Борисова, в том числе и в каких-то бытовых вещах: например, добился присвоения актеру звания народного артиста СССР, хотя к тому времени не истек срок после присвоения предыдущего звания. Но, на мой взгляд, в БДТ Борисов сыграл исключительно мало. За 19 лет у него было считаное число крупных ролей: принц Гарри (спектакль «Король Генрих IV»), Кистерев («Три мешка сорной пшеницы»), Григорий Мелехов («Тихий Дон»), Суслов («Дачники») и Ростовщик в поставленном Львом Додиным спектакле «Кроткая».

…и пес Ванька

Семья для Олега Ивановича — жена Алла Романовна, с которой он прожил сорок лет, сын Юра, талантливый режиссер и сценарист — была всем. За порогом он оставлял весь негатив, становился совершенно домашним человеком. У Борисова была поразительная любовь к животным. У него всегда дома жили собаки и кошки, которых он холил и лелеял, и те его любили. Долгое время у него жил пес Ванька, который играл в спектакле «Три мешка сорной пшеницы». Ванька был взят из приюта, какое-то время обитал в театре, привязался к Борисову и переехал к нему.



Олег Борисов с сыном, кинорежиссером Юрием Борисовым. 1993 год. Фото: РИА Новости / Галина Кмит

А вообще он был очень коммуникабельным, но только с близкими друзьями. В киногруппах он часто был душой компании, хотя у него была репутация человека со сложным характером. А эта сложность была связана всего лишь с его «звериной требовательностью», как говорил режиссер Леонид Хейфец, ко всем. Но прежде всего — к себе. Он с запредельной тщательностью готовился к каждой роли, к каждой репетиции, к каждой сьемке. И если Борисов видел, что кто-то не готов, то не мог этого принять: он всегда хотел, чтобы степень отдачи партнеров по репетиции или съемке совпадала со степенью его отдачи. И, как только совпадала, он, как и все вокруг, жил только спектаклем или фильмом. Проявлений звездной болезни у Борисова и близко не было.

В актерском мире очень сложно уберечься от каких-либо домыслов, пересудов, сплетен. Про Олега Борисова невозможно было придумать что-либо плохое. И он один из немногих людей в этом мире, к которым не прилипла даже малейшая капля этой грязи.