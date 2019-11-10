«Это не Шарапов!». Конфликты на съёмках «Место встречи изменить нельзя»

Источник материала: Аргументы и факты

«А теперь горбатый!», «У тебя, Шарапов, 10 классов на лбу написано», «Наговариваете вы на нашу семью, грех это», «Не бери на понт, мусор!», «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина». Фразы из сериала «Место встречи изменить нельзя», премьера которого состоялась 11 ноября 1979 г. на Центральном ТВ, давно уже разошлись на цитаты.

Между Москвой и Одессой

Успех многосерийного фильма (слово «сериал» тогда еще не знали) был подобен эффекту разорвавшейся бомбы. Что немудрено: главные роли исполняли Владимир Высоцкий и Владимир Конкин. И вообще лента собрала едва ли не всех звезд советского кино: Армена Джигарханяна, Наталью Фатееву, Евгения Евстигнеева, Александра Абдулова, Александра Белявского, Сергея Юрского, Ларису Удовиченко. А режиссером выступил Станислав Говорухин. Возможно, из-за такой высокой концентрации звезд съемки проходили очень непросто.

Послевоенная Москва, в городе орудует банда «Чёрная кошка». Обезвредить её пытается отдел по борьбе с бандитизмом МУРа, возглавляемого капитаном Жегловым (Владимир Высоцкий). Знаменитый пятисерийный художественный фильм Станислава Говорухина основан на романе братьев Вайнеров «Эра милосердия». А они описали реальную историю красногорской банды Ивана Митина, орудовавшей в столице и Подмосковье в начале 1950-х годов. Как говорил Станислав Говорухин, залогом успеха своего фильма он считал хорошую драматургию: «Нам повезло — у нас был прекрасный роман братьев Вайнеров. На мой взгляд, это классическое произведение».

«Снимался фильм в основном на Одесской киностудии, — говорит москвовед Татьяна Воронцова. — Снимать на Петровке, понятное дело, кинематографистам никто не позволил. Но Говорухину удалось добиться разрешения снимать снаружи, а некоторые сцены — даже во дворе легендарной Петровки, 38. Именно оттуда отправляются муровцы на картошку. Конечно, всеми узнаваемые уголки столицы добавляли веса и достоверности картине. Но есть в фильме и ляпы. В начале Владимир Шарапов (Владимир Конкин) идёт по проспекту Маркса (ныне Театральный пр‑д). И вдруг рядом с Шараповым появляется новенький автомобиль „Жигули“. Конечно, Станиславу Говорухину было непросто: съёмки велись в самом конце 1970-х, а на экране должна была появиться старая Москва».

Шарапов чуть не сбежал

Очень напряженная обстановка сложилась на съемочной площадке между главными героями — Высоцким и Конкиным. По словам исполнителя роли Шарапова, с ним никто так плохо не обращался, как это делал Высоцкий-Жеглов. Сотрудничать в кадре двум актёрам было очень сложно. «Вот он — добрый, прекрасный, замечательный — а через три секунды меняется в лице... Ор, вопли, чего там только не было! Я в такой ситуации до этого никогда не оказывался», — вспоминал о Высоцком в интервью «АиФ» Владимир Конкин.

Проблемы были и в отношении к Конкину авторов романа братьев Вайнеров. «Мне улыбались, а Говорухина сбивали с толку: „Это не Шарапов“, — вспоминал Конкин.

Мало кто знает, что в какой-то момент съемки едва ли не были сорваны. Конфликт Владимира Высоцкого и Владимира Конкина зашел так далеко, что Шарапов впервые в своей жизни решил бежать со съемок: „Киноплощадка и мощных, толстокожих артистов иногда выбивает из колеи. А что уж говорить обо мне, тонкокожем“.

Конкин упаковал чемоданы и, желая сохранить свой отъезд в секрете, одевался — он принял решение уехать домой в Киев. По счастливому стечению обстоятельств к Конкину зашел Виктор Павлов. Сразу поняв, что происходит, актер решил разрядить ситуацию со свойственным ему чувством юмора. Артисты вышли на улицу и Павлов начал читать сценарий „Места встречи“, будто это опереточная комедия. „Видит бог, я чуть не помер со смеху, — вспоминал в „АиФ“ Конкин. — Так он произносил каждую реплику, что я не мог идти, у меня ножки крестиком были, задыхался — так хохотал. И этот гений вырвал клещами из меня тот неправильный ржавый гвоздик сомнений и горечи“. Как говорит Владимир Конкин, впоследствии он понял правильность своего решения — во-первых, не подвел ни в чем не виноватых товарищей. Конфликт-то был у него только с Высоцким и Вайнерами. Во-вторых, как утверждает актер, „всё равно заставили бы досниматься, это безусловно, уже четверть картины была снята. Но с какими последствиями, с какой огромной травмой я бы вернулся“.

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Ещё сильнее артиста оскорбило то, что Георгий Вайнер, незадолго до своей смерти в Нью-Йорке, поделился в интервью мыслью, что не повезло с актером в экранизациях их с братом лишь однажды — с Шараповым: „Худший исполнитель наших произведений — Конкин“. А ведь благодаря этой картине они выпустили свой пятитомник. Ерунду какую-то пороли про меня, а сами столько деньжищ бы не заработали, если бы не было у них такого Шарапова».

Сам Станислав Говорухин, когда его спрашивали о съемках «Места встречи» и сложностях, отвечал: «История кино знает немало случаев, когда съемки шли легко, а фильм получался пустым. И, наоборот, когда лента создавалась очень сложно, фильм получался настоящим и смотрящимся на одном дыхании».