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Зарубила и закопала: начинается суд над женщиной, жестоко убившей родного брата

11.11.2019 11:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Борисовского района 12 ноября начнет рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в убийстве с особой жестокостью своего родного брата, сообщили в суде.

Как следует из материалов дела, убийство мужчины произошло в 2015 году, после ссоры между родными братом и сестрой. В конце 2018 года тревогу забил родной брат убитого, он обратился в милицию с заявлением. Следователи раскрыли убийство, женщину задержали по обвинению в совершении преступления.

"Обвиняемую начнут судить 12 ноября в 10:30", - сообщили Sputnik в понедельник в суде.

Женщина обвиняется в том, что в 2015 году, по месту жительства в квартире по улице Молодежной в агрогородке Лошница, Борисовского района Минской области, в ходе ссоры со своим братом, нанесла ему не менее 10 ударов топором по голове, рассказали в правоохранительных органах.


После убийства 49-летняя женщина закопала тело брата во дворе дома. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили человеческие останки всего в нескольких метрах от дома.
 
 
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Суд Борисовского района 12 ноября начнет рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в убийстве с особой жестокостью своего...
 
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