Зарубила и закопала: начинается суд над женщиной, жестоко убившей родного брата

Как следует из материалов дела, убийство мужчины произошло в 2015 году, после ссоры между родными братом и сестрой. В конце 2018 года тревогу забил родной брат убитого, он обратился в милицию с заявлением. Следователи раскрыли убийство, женщину задержали по обвинению в совершении преступления.





Sputnik в понедельник в суде. "Обвиняемую начнут судить 12 ноября в 10:30", - сообщилив понедельник в суде.





Женщина обвиняется в том, что в 2015 году, по месту жительства в квартире по улице Молодежной в агрогородке Лошница, Борисовского района Минской области, в ходе ссоры со своим братом, нанесла ему не менее 10 ударов топором по голове, рассказали в правоохранительных органах.









После убийства 49-летняя женщина закопала тело брата во дворе дома.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили человеческие останки всего в нескольких метрах от дома.











