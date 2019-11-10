Российское печенье запретили в Беларуси - диоксид серы зашкаливает

На упаковке печенья белорусские специалисты не нашли обязательных сведений о наличии в составе печенья такого консерванта, как диоксид серы. Между тем, испытания показали, что эта пищевая добавка в продукте составляет 53 мг/кг — это более чем в пять раз превышает допустимые нормы.













Как отметили белорусские специалисты, это может вызвать аллергические реакции и противопоказано при отдельных видах заболеваний.





Также в список запрещенной продукции попали конфеты "Евгеша" из Нижнего Тагила и халва "Zolotoi Vek" из Украины.