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Российское печенье запретили в Беларуси - диоксид серы зашкаливает
Источник материала: Партизан
Госстандарт Беларуси запретил ввоз и продажу российского печенья "Купелька", которое производит фирма "Акульчев" из Набережных Челнов. Ограничение вступит в силу 14 ноября
На упаковке печенья белорусские специалисты не нашли обязательных сведений о наличии в составе печенья такого консерванта, как диоксид серы. Между тем, испытания показали, что эта пищевая добавка в продукте составляет 53 мг/кг — это более чем в пять раз превышает допустимые нормы.
Как отметили белорусские специалисты, это может вызвать аллергические реакции и противопоказано при отдельных видах заболеваний.
Также в список запрещенной продукции попали конфеты "Евгеша" из Нижнего Тагила и халва "Zolotoi Vek" из Украины.
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Госстандарт Беларуси запретил ввоз и продажу российского печенья "Купелька", которое производит фирма "Акульчев" из Набережных Челнов. Ограничение вступит в силу 14...
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