По словам Трампа, «коррумпированный политик» Адам Шифф, председатель комитета по разведке Палаты представителей, возглавляющий действия конгрессменов по импичменту, и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси хотят, чтобы официальные лица Белого дома дали показания в рамках «позорной охоты на ведьм».





Трамп заявил в «Твиттере», что Шифф «не допустит адвоката, защищающего интересы Белого дома, и при этом он не допустит ЛЮБОГО из запрошенных нами свидетелей».





заявил Трамп. «Это (происходит) впервые при отправлении правосудия и в истории Конгресса!» –Трамп.





В соответствии с правилами слушаний по вопросу об импичменте, принятыми rконтролируемой демократами Палатой представителей, Трамп может нанять адвоката, который будет представлять его, когда Юридический комитет Палаты представителей в ближайшие недели будет рассматривать возможные статьи, могущие повлечь за собой импичмент, в случае, если Палата представителей при голосовании полным составом примет решение о привлечении президента к ответственности, а также при рассмотрении этого вопроса в Сенате, большинство в котором составляют республиканцы.





Вместе с тем существующие правила не требуют юридического представительства Трампа на слушаниях в Комитете Палаты представителей по разведке, которые начнутся в среду.









Два чиновника Госдепартамента США, Уильям Тейлор и Джордж Кент, собираются дать показания о том, что Трамп оказал давление на президента Украины Владимира Зеленского, с тем, чтобы тот способствовал проведению расследования в политических интересах Трампа.





Утверждается, что президент удерживал 391 миллион долларов, ассигнованных на военную помощь Украине, ведущей борьбу с пророссийскими сепаратистами в восточной части страны.



