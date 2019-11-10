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Трамп назвал "позорными" слушания по вопросу о своем импичменте
Источник материала: Партизан
Президент США Дональд Трамп начал в воскресенье новую атаку на слушания по вопросу об импичменте, назвав их «позорными» и жалуясь на то, что демократы блокируют свидетелей, которым хотели бы задать вопросы республиканцы.
По словам Трампа, «коррумпированный политик» Адам Шифф, председатель комитета по разведке Палаты представителей, возглавляющий действия конгрессменов по импичменту, и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси хотят, чтобы официальные лица Белого дома дали показания в рамках «позорной охоты на ведьм».
Трамп заявил в «Твиттере», что Шифф «не допустит адвоката, защищающего интересы Белого дома, и при этом он не допустит ЛЮБОГО из запрошенных нами свидетелей».
«Это (происходит) впервые при отправлении правосудия и в истории Конгресса!» –
В соответствии с правилами слушаний по вопросу об импичменте, принятыми rконтролируемой демократами Палатой представителей, Трамп может нанять адвоката, который будет представлять его, когда Юридический комитет Палаты представителей в ближайшие недели будет рассматривать возможные статьи, могущие повлечь за собой импичмент, в случае, если Палата представителей при голосовании полным составом примет решение о привлечении президента к ответственности, а также при рассмотрении этого вопроса в Сенате, большинство в котором составляют республиканцы.
Вместе с тем существующие правила не требуют юридического представительства Трампа на слушаниях в Комитете Палаты представителей по разведке, которые начнутся в среду.
Два чиновника Госдепартамента США, Уильям Тейлор и Джордж Кент, собираются дать показания о том, что Трамп оказал давление на президента Украины Владимира Зеленского, с тем, чтобы тот способствовал проведению расследования в политических интересах Трампа.
Утверждается, что президент удерживал 391 миллион долларов, ассигнованных на военную помощь Украине, ведущей борьбу с пророссийскими сепаратистами в восточной части страны.
«Призыв к президенту Украины был безупречным, –
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Президент США Дональд Трамп начал в воскресенье новую атаку на слушания по вопросу об импичменте, назвав их «позорными» и жалуясь на то, что демократы блокируют...
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