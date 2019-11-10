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"Руки прочь от моей Alma mater". Студенты частного вуза вышли на забастовку

11.11.2019 11:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку. Причина - желание отстоять вуз, которому не продлили аккредитацию по ряду специальностей. В результате без диплома могут остаться 1600 парней и девушек.

"Руки прочь от моей Alma mater". Студенты частного вуза вышли на забастовку
Забастовка началась в 9.30. Место сбора — второй этаж главного корпуса университета. За 15 минут до начала тут уже собралось человек 200. Студенты потихоньку подходят. У некоторых в руках плакаты.

— Министр сказал, чтобы мы не волновались, нас переведут в другие вузы, но разве для выпускников это выход? — задается вопросом Любовь Корзюк, студентка 4-го курса, которая в этом году заканчивает университет по специальности «Правоведение». — Мы позвонили в МИТСО, там сказали, что академическая разница, которую мне, например, придется сдавать — это около 30 предметов. Сейчас ноябрь, в июне я должна получить диплом, до этого пройти преддипломную практику. Когда мне все это успеть?

Всего аккредитацию вузу не продлили по пяти специальностям — «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология». 

На них, по данным вуза, учится 1600 студентов. У вуза, ранее пояснял ректор Николай Суша, бессрочная лицензия, поэтому студенты могут продолжить учиться. Но, если ситуация не решится, выпускникам не смогут выдать диплом гособразца.

По словам Федора Богданова, активиста и старосты одной из групп, второй этаж главного корпуса вместил не всех несогласных. Часть ребят разместились на других этажах и в другом корпусе.


Как пояснил Николай Суша, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитации и аттестаций, и всегда все было хорошо. Что случилось в этот раз, Николай Суша не знает. 

По его словам, в начале ноября университет получил письмо из Департамента контроля качества образования. В документе написано, что учебному заведению не продляют аккредитацию по пяти специальностям. 

Ректор уверен: все нарушения, которые были выявлены во время проверки, негрубые и исправимы. Руководство МИУ будет обжаловать решение комиссии. Защищать свой университет готовы и студенты: на прошлой неделе они сообщили, что собираются бастовать.

Ситуацию прокомментировал и министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что студентам не стоит волноваться. В соответствии с законодательством по решению министерства образования они смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца. 

Руководству МИУ министр порекомендовал «вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства».
 
 
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В понедельник студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку. Причина - желание отстоять вуз, которому не продлили аккредитацию по ряду...
 
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