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Жуть: появилось видео с профессором, избавляющимся от частей тела убитой им любовницы
Источник материала: Партизан
В интернете опубликована видеозапись, на которой, как сообщают СМИ, профессор СПбГУ Олег Соколов сбрасывает в реку Мойку части тела убитой им девушки.
Как пишет 78.ru, запись сделана в ночь на 9 ноября. На видео Соколов выбрасывает в реку мешки, в которых, предположительно, находятся останки девушки.
Судя по записи, Соколову пришлось выждать, пока уйдет случайный прохожий. После этого, профессор избавился от груза. Затем он вернулся к реке с новыми пакетами, которые также отправил в воду.
Кроме того, РЕН ТВ
Напомним, 63-летнего российского профессора-историка обнаружили полицейские в реке Мойке в центре Петербурга (Россия). Он пытался утопить в воде пластиковый пакет с отрубленными руками.
Позднее Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко из-за ревности - какое-то время они жили вместе.
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В интернете опубликована видеозапись, на которой, как сообщают СМИ, профессор СПбГУ Олег Соколов сбрасывает в реку Мойку части тела убитой им девушки.
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