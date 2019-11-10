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Жуть: появилось видео с профессором, избавляющимся от частей тела убитой им любовницы

11.11.2019 10:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интернете опубликована видеозапись, на которой, как сообщают СМИ, профессор СПбГУ Олег Соколов сбрасывает в реку Мойку части тела убитой им девушки.

Как пишет 78.ru, запись сделана в ночь на 9 ноября. На видео Соколов выбрасывает в реку мешки, в которых, предположительно, находятся останки девушки.

Судя по записи, Соколову пришлось выждать, пока уйдет случайный прохожий. После этого, профессор избавился от груза. Затем он вернулся к реке с новыми пакетами, которые также отправил в воду. 


Кроме того, РЕН ТВ опубликовал видеозапись того, как уже самого Соколова вытаскивают из реки.



Напомним, 63-летнего российского профессора-историка обнаружили полицейские в реке Мойке в центре Петербурга (Россия). Он пытался утопить в воде пластиковый пакет с отрубленными руками. 

Позднее Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко из-за ревности - какое-то время они жили вместе.
 
 
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В интернете опубликована видеозапись, на которой, как сообщают СМИ, профессор СПбГУ Олег Соколов сбрасывает в реку Мойку части тела убитой им девушки.
 
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