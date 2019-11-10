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Предприятий с зарплатой ниже 500 рублей в Беларуси почти не останется
Источник материала: Myfin
Дополнительные меры для роста экономики будут разработаны в стране, согласно указу №401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год». Министр отметил, что отдельное внимание уделят предприятиям с низкой
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В Беларуси отдельное внимание уделят предприятиям с низкой зарплатой.
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