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В Витебске задержали группу, которую подозревают в хищении денег с карт белорусов

11.11.2019 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске на съемной квартире милиция задержала группу иностранцев, подозреваемых в хищении денег с банковских карт белорусов, сообщает МВД.


Практически по всем регионам Беларуси прокатилась волна хищений с банковских карт. В поле зрения милиции попала группа, в которую входили люди от 15 до 37 лет. Во время их очередного приезда в Беларусь их задержали. Произошло это на съемной квартире в Витебске. Жителей какой страны подозревают в хищениях, в милиции не уточняют.

Жертвами оказались продавцы на различных онлайн-площадках. С ними связывался участник группы: он представлялся индивидуальным предпринимателем, заинтересованным покупкой товара для своего интернет-магазина. Предлагал оплатить вещь с помощью банковского перевода, а потом лично приехать за товаром или прислать курьера.

Для подтверждения операции перевода денег лжепокупатель просил идентификационный номер паспорта собеседника и коды, которые приходили на телефон. Таким образом он получал доступ к интернет-банкингу жертвы и похищал с его карт-счета деньги.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники по четырем эпизодам, которые произошли в Витебской области. Но в милиции считают, что потерпевших — гораздо больше. Так, только в Минске о хищении денег аналогичным способом сообщили около 50 человек.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебске на съемной квартире милиция задержала группу иностранцев, подозреваемых в хищении денег с банковских карт.
 
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