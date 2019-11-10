На фасаде дома появился бронекатер

Источник материала: Пинский Вестник

В пинской стенографике, особо широко использующейся в последнее годы, нашла отражение военно-морская тематика.

Индивидуальное художественное оформление многоэтажек при строительстве или тепловой реабилитации стало замечательным способом дом выделить, а место сделать интересным. Взяты на вооружение различные жанры - от абстрактных рисунков до архитектурных пейзажей.

И вот совсем недавно произошло неожиданное, новое для нашего города создание мурала в военно-патриотическом духе. На пятиэтажке по улице Иркутско-Пинской дивизии, 31, где завершается капитальный ремонт, выполнено стилизованное изображение легендарного бронекатера № 92 Днепровской флотилии, возведенного на постамент. Этот известный памятник находится недалеко, в парке, чем, вероятно, вызвано появление на ближайшем доме его рисунка.

Однако пинчане несколько озадачены: на фасаде, где несоизмеримо большими буквами указано название улицы в честь конкретного стрелкового соединения , уместнее было бы увидеть что-нибудь из сухопутных баталий, чем боевой корабль. Впрочем, в данном случае не стоит быть такими принципиальными. Ведь в июле 1944 года бойцы дивизии и экипаж БК-92 с десантниками майора Молчанова вместе вели сражение за освобождение Пинска от немецко-фашистских захватчиков. И город чтит всех своих героев.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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