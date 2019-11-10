С новыми депутатами назад в прошлое. Игорь Масловский

Каждый раз записывая очередной выпуск, мне приходится отвечать на один простой вопрос, с какой целью я это делаю?
Ответом на озвученные вопросы этого выпуска я поделюсь с вами. Тема – “политическая импотенция партийных кандидатов и самовыдвиженцев”.
Зачем говорить на эту тему? Каждый из нас делает свой свободный, но не всегда осознанный политический выбор. Одни – путем участия в выборах, другие – своим неучастием. Уверенность в правильности нашего выбора определяется объемом имеющихся достоверных знаний, в нашем случае, о кандидатах в депутаты Парламента.
Одной из политических персон, наглядно представляющих политическую импотенцию, является представитель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии Грамада Игорь Масловский.
Продолжительное время Игорь Масловский занимает, именно занимает, по моему мнению, а не руководит, ключевые посты как в партии, так и в организации “За свой город”.
Если БСДП (Г) считается политической партией, то организация “За свой город” имеет, по моему мнению, две цели – популяризировать персону Игоря Масловского и дать ему возможность зарабатывать, причем весьма специфическим способом.
Продолжительное время от областной партийной организации под руководством Масловского не озвучивалось каких-либо политических заявлений, а вот организация с единственным работником Масловским регулярно создаёт сомнительные кампании и действа.
И в этом нет ничего удивительного. Заграничные финансовые доноры нашей политической оппозиции наконец-то поняли её никчемность и убогость, предпочитая выделять деньги не на свержение власти, а на реализацию различного рода социальных проектов. Точнее будет сказать не на реализацию, а на написание бумаг, имитирующих эту работу. Неужели вы и вправду наивно думаете, что международные правозащитные фонды будут строить у нас дороги и школы!?
К таковым кампаниям относятся, как правило, сборы подписей за то или это и создание блеклых дешёвых роликов, в которых Игорь рассказывает, как он руками властей построил сад, школу, детскую площадку или дорогу. Неизвестно, встречались ли в реальной жизни брестский Масловский и украинский персонаж с вилами, но их действия очень похожи и называются популизмом – имитацией общественно-политической деятельности.
Масловский, узнав о планах властей построить или отремонтировать объект инфраструктуры и открытом для данных целей финансирования, начинает организовывать сбор подписей за реализацию данных проектов. Цель – создать видимость, что это именно он и его организация являются инициатором реализации различных социальных проектов, а власти как бы здесь и ни при чём. Картина маслом! Смотрите, какая интересная схема –- кроме сбора нескольких десятков подписей, больше ничего делать не надо. И все же, ответьте на простой вопрос, вы бы прошли мимо, если бы вам предложили поставить подпись за строительство школы или детского садика?
Ответом на озвученные вопросы этого выпуска я поделюсь с вами. Тема – “политическая импотенция партийных кандидатов и самовыдвиженцев”.
Зачем говорить на эту тему? Каждый из нас делает свой свободный, но не всегда осознанный политический выбор. Одни – путем участия в выборах, другие – своим неучастием. Уверенность в правильности нашего выбора определяется объемом имеющихся достоверных знаний, в нашем случае, о кандидатах в депутаты Парламента.
Одной из политических персон, наглядно представляющих политическую импотенцию, является представитель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии Грамада Игорь Масловский.
Продолжительное время Игорь Масловский занимает, именно занимает, по моему мнению, а не руководит, ключевые посты как в партии, так и в организации “За свой город”.
Если БСДП (Г) считается политической партией, то организация “За свой город” имеет, по моему мнению, две цели – популяризировать персону Игоря Масловского и дать ему возможность зарабатывать, причем весьма специфическим способом.
Продолжительное время от областной партийной организации под руководством Масловского не озвучивалось каких-либо политических заявлений, а вот организация с единственным работником Масловским регулярно создаёт сомнительные кампании и действа.
И в этом нет ничего удивительного. Заграничные финансовые доноры нашей политической оппозиции наконец-то поняли её никчемность и убогость, предпочитая выделять деньги не на свержение власти, а на реализацию различного рода социальных проектов. Точнее будет сказать не на реализацию, а на написание бумаг, имитирующих эту работу. Неужели вы и вправду наивно думаете, что международные правозащитные фонды будут строить у нас дороги и школы!?
К таковым кампаниям относятся, как правило, сборы подписей за то или это и создание блеклых дешёвых роликов, в которых Игорь рассказывает, как он руками властей построил сад, школу, детскую площадку или дорогу. Неизвестно, встречались ли в реальной жизни брестский Масловский и украинский персонаж с вилами, но их действия очень похожи и называются популизмом – имитацией общественно-политической деятельности.
Масловский, узнав о планах властей построить или отремонтировать объект инфраструктуры и открытом для данных целей финансирования, начинает организовывать сбор подписей за реализацию данных проектов. Цель – создать видимость, что это именно он и его организация являются инициатором реализации различных социальных проектов, а власти как бы здесь и ни при чём. Картина маслом! Смотрите, какая интересная схема –- кроме сбора нескольких десятков подписей, больше ничего делать не надо. И все же, ответьте на простой вопрос, вы бы прошли мимо, если бы вам предложили поставить подпись за строительство школы или детского садика?
После успешной реализации властями проекта, Масловский делает публичное заявление, что именно по его инициативе построена дорога, детский сад и прочее. Так было с запланированным властями города асфальтированием улицы на Дубровке и школой-садом на юго-западе. Так было и со строительством детской площадки у ФОКа на ул. Гаврилова, когда власти с трудом, но нашли среди спонсора на реализацию этого проекта, не потратив ни копейки из бюджета. А еще Игорь Масловский занимался оснащением больниц и поликлиник Брестской области. Да, да это именно он нашёл финансовые средства и спонсоров, чтобы закупить дорогостоящее оборудование. Это он обеспечил его доставку из-за границы. Это он занимался его документальным оформлением и наладкой. Конечно, все это сарказм и никакого действенного участия Масловский во всех этих проектах не принимал. Разве что использовал килограммы бумаги на оформление различных обращений в инстанции.
И противоположный пример. В родной деревне Масловского Закозеле Дрогичинского района есть уникальная 170-летняя часовня. Она разрушается. На ее восстановление бюджет не запланирован и, казалось бы, вот она перспектива собрать подписи или организовать кампанию за сохранение исторического наследия. Но нет. Масловский молчит – у властей на это нет денег, успешность реализации проекта под сомнением, а значит попиариться не получится.
Молодежь Беларуси довольно толерантна к любым публичным сигналам и с улыбкой воспринимает наивную кампанию Масловского “найди депутата”. Молодые люди в детстве наигрались в покемонов и сейчас им не нужны пережитки советского прошлого. Им не нужно знать депутатов, равно как водителей камазов или врачей. Им нужны реальные возможности и содействие государственных органов. Масловский же предлагает бредовую скопированную у военных идею: знать руководство по имени фамилии и в лицо. Вопрос, зачем?
Если у человека не болит зуб, он не идёт к стоматологу. По версии Масловского, каждый гражданин должен знать своего стоматолога. Абсурд. Не менее абсурдной выглядит не оригинальная кампания “За”. Непонятно, конкретно за что “за”, но главное, что за.
Называя вещи своими именами, я приношу популисту Масловскому оправданный дискомфорт, но убежден, что формулирую достоверное общественное мнение большинства о кандидате. Скажете, заблуждаюсь и надумываю? Отнюдь! На протяжении всех избирательных кампаний Игорь Масловский выдвигается кандидатом в депутаты, но брестчане голосуют против и это факт, факт против которого не попру ни я, ни сам Игорь Масловский. В избирательной кампании не только Масловский, но и увлеченные его идеями редкие однопартийцы не смогли пройти в кандидаты по количеству подписей, а выдвинулись по партийным спискам. Иных вариантов поучаствовать в выборах и сохранить лицо перед спонсорами просто нет.
Сам же Масловский свою несостоятельность оправдывает нечестностью подсчёта голосов. Это давно известная отмазка, я предлагаю критически, но непредвзято оценить ликвидность громкого политика.
Начнем с презентабельности, с внешнего вида. Отличительной чертой Масловского является ношение одежды красного цвета. Помимо пословицы “дурак любит красное”, в психологии красный цвет характеризуется как агрессивный, не уравновешенный, революционный. Красной тряпкой тореадоры дразнят быка. И тут вот вам нате – пятидесятилетний политик в красной рубашке. Прямо как красные труселя у Михалыча из “Нашей Раши”.
В управлении государством и политике требуется трезвый, степенный и взвешенный подход для принятия ответственных решений, а не размахивание на площади красными труселями революции.
Именно махание кулаками и кричание в рупор с угрозами да обвинениями в адрес властей – отличительная черта оголтелых кресло протирателей от оппозиции.
Вот постоишь, посмотришь со стороны на таких крикунов и задаешься единственным вопросом – ребята, у вас что болит? Время криков, эмоций безрассудства прошло. Настало время рассудительных, трезвых решений – это запрос общественный запрос белорусских граждан.
Отличительная и единственная особенность в агитационных речах политика Масловского – “они плохие – голосуй за нас” – тоже проигрышная. Кому интересно, какие они? Людям интересно, чем лучше вы? Мы “за”, “за”, “за”…! Так никто и не против ваших «за», но каким образом вы реализуете это «за» и неужели нынешняя власть такие дураки, что не смогли этого достичь, а вы настолько умны, что сможете? А каковы гарантии?
А гарантии просты. Внешняя презентабельность и позиционирование, в том числе, является и проекцией отсутствующего опыта, и гарантией печальной перспективы. Кандидат от медицины фотографируется в белом халате и в его слогане не написано “не голосуй за Масловского, потому что он плох”, а написано направление позитивного настроения и развития. Кандидат от промышленности фотографируется на фоне завода и людей.
Масловский фотографируется на возу на фоне лошадиной задницы. Очевидно, задница и является проекцией развития неликвидного политика. Ну, или с кошечками, с рыбками или прочей рогатой живностью. Нет в проекции политика людей, есть козлы, задницы и рыбки.
Представьте, смотрит на эти снимки студент, продавец, преподаватель или предприниматель и думает: “Что же это за бутафория?” Одним словом, чучело! О какой политике тут может идти речь?
Ещё более интересными становятся выводы людей, когда они узнают, что человек, который пытается рассказать, как заработать денег, сам фактически тунеядец. Более того, никогда ничем не руководил. Не в смысле руками водил, а в смысле хозяйственной деятельностью предприятия.Как может пятидесятилетний мужик, давно отставший от технологий и знаний современного мира, управлять завтрашним днём? Он даже в социальных сетях не смог эффективно продвинуть ни свою, ни партийную страницу. Ответ один – никак!
2 ноября в ДК профсоюзов Бреста состоялась встреча руководства города с горожанами. Ни Масловского, ни Канюс, ни заявленных тысяч их поклонников не пришло помочь действующей власти вникать в проблемы людей. А может Масловский думает, что решить проблемы можно без людей или без действующей власти? Увы, но нет. Независимо от правящей партии вопросы решить возможно только с вовлечением всех сторон и учитывая интересы каждого.
Я против кандидата Масловского в Парламенте Беларуси. Это мое личное мнение, право и выбор! Я за любого человека с наличием управленческого и жизненного опыта. Ну, в крайнем случае, с наличием современного образования.
В нашем Парламенте нет места болтунам и докторам политических наук других государств. Нам нужен практикоориентированный, рационализаторской подход, а не дилетантские эмоциональные реакции.
Если не так, то ещё чуть-чуть и Масловский, подобно Казаку, начнет шагами мерять расстояния от табакерок до школ. Это что за бред!?
Возможно, именно вам нужны подобные наивные политики и общественные деятели. В таком случае, голосуйте за них, но будьте готовы платить за последствия их деятельности.
И противоположный пример. В родной деревне Масловского Закозеле Дрогичинского района есть уникальная 170-летняя часовня. Она разрушается. На ее восстановление бюджет не запланирован и, казалось бы, вот она перспектива собрать подписи или организовать кампанию за сохранение исторического наследия. Но нет. Масловский молчит – у властей на это нет денег, успешность реализации проекта под сомнением, а значит попиариться не получится.
Молодежь Беларуси довольно толерантна к любым публичным сигналам и с улыбкой воспринимает наивную кампанию Масловского “найди депутата”. Молодые люди в детстве наигрались в покемонов и сейчас им не нужны пережитки советского прошлого. Им не нужно знать депутатов, равно как водителей камазов или врачей. Им нужны реальные возможности и содействие государственных органов. Масловский же предлагает бредовую скопированную у военных идею: знать руководство по имени фамилии и в лицо. Вопрос, зачем?
Если у человека не болит зуб, он не идёт к стоматологу. По версии Масловского, каждый гражданин должен знать своего стоматолога. Абсурд. Не менее абсурдной выглядит не оригинальная кампания “За”. Непонятно, конкретно за что “за”, но главное, что за.
Называя вещи своими именами, я приношу популисту Масловскому оправданный дискомфорт, но убежден, что формулирую достоверное общественное мнение большинства о кандидате. Скажете, заблуждаюсь и надумываю? Отнюдь! На протяжении всех избирательных кампаний Игорь Масловский выдвигается кандидатом в депутаты, но брестчане голосуют против и это факт, факт против которого не попру ни я, ни сам Игорь Масловский. В избирательной кампании не только Масловский, но и увлеченные его идеями редкие однопартийцы не смогли пройти в кандидаты по количеству подписей, а выдвинулись по партийным спискам. Иных вариантов поучаствовать в выборах и сохранить лицо перед спонсорами просто нет.
Сам же Масловский свою несостоятельность оправдывает нечестностью подсчёта голосов. Это давно известная отмазка, я предлагаю критически, но непредвзято оценить ликвидность громкого политика.
Начнем с презентабельности, с внешнего вида. Отличительной чертой Масловского является ношение одежды красного цвета. Помимо пословицы “дурак любит красное”, в психологии красный цвет характеризуется как агрессивный, не уравновешенный, революционный. Красной тряпкой тореадоры дразнят быка. И тут вот вам нате – пятидесятилетний политик в красной рубашке. Прямо как красные труселя у Михалыча из “Нашей Раши”.
В управлении государством и политике требуется трезвый, степенный и взвешенный подход для принятия ответственных решений, а не размахивание на площади красными труселями революции.
Именно махание кулаками и кричание в рупор с угрозами да обвинениями в адрес властей – отличительная черта оголтелых кресло протирателей от оппозиции.
Вот постоишь, посмотришь со стороны на таких крикунов и задаешься единственным вопросом – ребята, у вас что болит? Время криков, эмоций безрассудства прошло. Настало время рассудительных, трезвых решений – это запрос общественный запрос белорусских граждан.
Отличительная и единственная особенность в агитационных речах политика Масловского – “они плохие – голосуй за нас” – тоже проигрышная. Кому интересно, какие они? Людям интересно, чем лучше вы? Мы “за”, “за”, “за”…! Так никто и не против ваших «за», но каким образом вы реализуете это «за» и неужели нынешняя власть такие дураки, что не смогли этого достичь, а вы настолько умны, что сможете? А каковы гарантии?
А гарантии просты. Внешняя презентабельность и позиционирование, в том числе, является и проекцией отсутствующего опыта, и гарантией печальной перспективы. Кандидат от медицины фотографируется в белом халате и в его слогане не написано “не голосуй за Масловского, потому что он плох”, а написано направление позитивного настроения и развития. Кандидат от промышленности фотографируется на фоне завода и людей.
Масловский фотографируется на возу на фоне лошадиной задницы. Очевидно, задница и является проекцией развития неликвидного политика. Ну, или с кошечками, с рыбками или прочей рогатой живностью. Нет в проекции политика людей, есть козлы, задницы и рыбки.
Представьте, смотрит на эти снимки студент, продавец, преподаватель или предприниматель и думает: “Что же это за бутафория?” Одним словом, чучело! О какой политике тут может идти речь?
Ещё более интересными становятся выводы людей, когда они узнают, что человек, который пытается рассказать, как заработать денег, сам фактически тунеядец. Более того, никогда ничем не руководил. Не в смысле руками водил, а в смысле хозяйственной деятельностью предприятия.Как может пятидесятилетний мужик, давно отставший от технологий и знаний современного мира, управлять завтрашним днём? Он даже в социальных сетях не смог эффективно продвинуть ни свою, ни партийную страницу. Ответ один – никак!
2 ноября в ДК профсоюзов Бреста состоялась встреча руководства города с горожанами. Ни Масловского, ни Канюс, ни заявленных тысяч их поклонников не пришло помочь действующей власти вникать в проблемы людей. А может Масловский думает, что решить проблемы можно без людей или без действующей власти? Увы, но нет. Независимо от правящей партии вопросы решить возможно только с вовлечением всех сторон и учитывая интересы каждого.
Я против кандидата Масловского в Парламенте Беларуси. Это мое личное мнение, право и выбор! Я за любого человека с наличием управленческого и жизненного опыта. Ну, в крайнем случае, с наличием современного образования.
В нашем Парламенте нет места болтунам и докторам политических наук других государств. Нам нужен практикоориентированный, рационализаторской подход, а не дилетантские эмоциональные реакции.
Если не так, то ещё чуть-чуть и Масловский, подобно Казаку, начнет шагами мерять расстояния от табакерок до школ. Это что за бред!?
Возможно, именно вам нужны подобные наивные политики и общественные деятели. В таком случае, голосуйте за них, но будьте готовы платить за последствия их деятельности.
Источник: https://vk.com/aleksejgolikoff