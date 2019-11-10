С новыми депутатами назад в прошлое. Игорь Масловский

Каждый раз записывая очередной выпуск, мне приходится отвечать на один простой вопрос, с какой целью я это делаю?Ответом на озвученные вопросы этого выпуска я поделюсь с вами. Тема – “политическая импотенция партийных кандидатов и самовыдвиженцев”.Зачем говорить на эту тему? Каждый из нас делает свой свободный, но не всегда осознанный политический выбор. Одни – путем участия в выборах, другие – своим неучастием. Уверенность в правильности нашего выбора определяется объемом имеющихся достоверных знаний, в нашем случае, о кандидатах в депутаты Парламента.Одной из политических персон, наглядно представляющих политическую импотенцию, является представитель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии Грамада Игорь Масловский.Продолжительное время Игорь Масловский занимает, именно занимает, по моему мнению, а не руководит, ключевые посты как в партии, так и в организации “За свой город”.Если БСДП (Г) считается политической партией, то организация “За свой город” имеет, по моему мнению, две цели – популяризировать персону Игоря Масловского и дать ему возможность зарабатывать, причем весьма специфическим способом.Продолжительное время от областной партийной организации под руководством Масловского не озвучивалось каких-либо политических заявлений, а вот организация с единственным работником Масловским регулярно создаёт сомнительные кампании и действа.И в этом нет ничего удивительного. Заграничные финансовые доноры нашей политической оппозиции наконец-то поняли её никчемность и убогость, предпочитая выделять деньги не на свержение власти, а на реализацию различного рода социальных проектов. Точнее будет сказать не на реализацию, а на написание бумаг, имитирующих эту работу. Неужели вы и вправду наивно думаете, что международные правозащитные фонды будут строить у нас дороги и школы!?К таковым кампаниям относятся, как правило, сборы подписей за то или это и создание блеклых дешёвых роликов, в которых Игорь рассказывает, как он руками властей построил сад, школу, детскую площадку или дорогу. Неизвестно, встречались ли в реальной жизни брестский Масловский и украинский персонаж с вилами, но их действия очень похожи и называются популизмом – имитацией общественно-политической деятельности.Масловский, узнав о планах властей построить или отремонтировать объект инфраструктуры и открытом для данных целей финансирования, начинает организовывать сбор подписей за реализацию данных проектов. Цель – создать видимость, что это именно он и его организация являются инициатором реализации различных социальных проектов, а власти как бы здесь и ни при чём. Картина маслом! Смотрите, какая интересная схема –- кроме сбора нескольких десятков подписей, больше ничего делать не надо. И все же, ответьте на простой вопрос, вы бы прошли мимо, если бы вам предложили поставить подпись за строительство школы или детского садика?