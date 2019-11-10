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Семья Заворотнюк прокомментировала заявления Разина о здоровье актрисы

11.11.2019 12:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Семья Заворотнюк прокомментировала заявления Разина о здоровье актрисы
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Родственники Анастасии Заворотнюк поблагодарили продюсера Андрея Разина за беспокойство о здоровье актрисы, сообщает РИА Новости.

Ранее Разин в своем аккаунте в Instagram сообщил, что Заворотнюк становится лучше.

В другом аккаунте, специально созданном для поддержки актрисы, продюсеру ответили близкие Заворотнюк.

«Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные «новости» вместо пугающих прогнозов и страшных «подробностей», - сказано в сообщении.

Кроме того, родственники актрисы отметили, что всегда с недоумением читали заявления Разина о здоровье Анастасии, и выразили надежду, что в будущем продюсер сможет познакомиться с Заворотнюк лично.

Семья Заворотнюк прокомментировала заявления Разина о здоровье актрисы
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Напомним, в сентябре в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации Заворотнюк, которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. В октябре были опубликованы данные о том, что артистку выписали из больницы. Через несколько дней средства массовой информации рассказали, что актрисе стало хуже, но эти сведения были опровергнуты.

 
Теги: знакомства
 
 
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Ранее Разин в своем аккаунте в Instagram сообщил, что Заворотнюк становится лучше.
 
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