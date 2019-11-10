Тест: сможете ли вы вспомнить 10 звезд биатлона из вашего детства?

Источник материала: Tut.by

Бытует мнение, что биатлон стал популярен в Беларуси только после успехов Дарьи Домрачевой, но на деле этот вид был любим у нас еще 25 лет назад, когда медали на крупных стартах завоевывали Светлана Парамыгина, Алексей Айдаров, Александр Попов, Вадим Сашурин и Олег Рыженков. А сможете вспомнить 10 звезд биатлона 90-х и 2000-х по паре простых подсказок?

Фото: Reuters, Wikipedia, официальные сайты спортсменов.