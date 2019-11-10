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Тест: сможете ли вы вспомнить 10 звезд биатлона из вашего детства?
Источник материала: Tut.by
Бытует мнение, что биатлон стал популярен в Беларуси только после успехов Дарьи Домрачевой, но на деле этот вид был любим у нас еще 25 лет назад, когда медали на крупных стартах завоевывали Светлана Парамыгина, Алексей Айдаров, Александр Попов, Вадим Сашурин и Олег Рыженков. А сможете вспомнить 10 звезд биатлона 90-х и 2000-х по паре простых подсказок?
Фото: Reuters, Wikipedia, официальные сайты спортсменов.
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Сможете вспомнить 10 звезд биатлона 90-х и 2000-х по паре простых подсказок?
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