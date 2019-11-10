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Пользователей Сети возмутила ошибка на игре «Кто хочет стать миллионером»
Источник материала: Tut.by
Пользователей
Участникам программы на вопрос стоимостью 15 тысяч российских рублей (235 долларов) нужно было ответить на вопрос город на реке Иртыш. Они запросили помощь зала и подавляющее большинство ответило, что этот город — Омск.
Это действительно правильный ответ, но курьез в том, что в списке из четырех вариантов ответа был еще один город, который стоит на этой же реке — Ханты-Мансийск. Это легко проверить на любых онлайн-картах.
Тем не менее ведущий Дмитрий Дибров сказал, что Ханты-Мансийск расположен на Оби. Это почти правильное утверждение — Обь протекает в 30 км от этого города. Пользователи не постеснялись указать это в комментариях:
— Вот вам и реформа в образовании! А мы, зрители, вынуждены, конечно, прощать за незнание русских рек и городов.
— Город Ханты-Мансийск тоже на берегу реки Иртыш, а река Обь в километрах 30 от города. Дмитрий, не путайте людей.
— Какой позор…
— Ханты-Мансийск на Оби! Позор не знать, Дибров!
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На вопрос было два правильных ответа.
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