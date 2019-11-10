Пользователей Сети возмутила ошибка на игре «Кто хочет стать миллионером»

Источник материала: Tut.by

Пользователей pikabu и соцсетей возмутила ошибка в последнем выпуске программы «Кто хочет стать миллионером». На вопрос «Какой город стоит на реке Иртыш» по сути было два правильных ответа.





Участникам программы на вопрос стоимостью 15 тысяч российских рублей (235 долларов) нужно было ответить на вопрос город на реке Иртыш. Они запросили помощь зала и подавляющее большинство ответило, что этот город — Омск.

Это действительно правильный ответ, но курьез в том, что в списке из четырех вариантов ответа был еще один город, который стоит на этой же реке — Ханты-Мансийск. Это легко проверить на любых онлайн-картах.





Тем не менее ведущий Дмитрий Дибров сказал, что Ханты-Мансийск расположен на Оби. Это почти правильное утверждение — Обь протекает в 30 км от этого города. Пользователи не постеснялись указать это в комментариях:

— Вот вам и реформа в образовании! А мы, зрители, вынуждены, конечно, прощать за незнание русских рек и городов.

— Город Ханты-Мансийск тоже на берегу реки Иртыш, а река Обь в километрах 30 от города. Дмитрий, не путайте людей.

— Какой позор…

— Ханты-Мансийск на Оби! Позор не знать, Дибров!