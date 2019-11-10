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Союзные парламентарии будут наблюдать за выборами в Палату представителей
11.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России примут участие в наблюдении за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщили
«17 ноября союзные парламентарии в составе миссии наблюдателей от СНГ примут участие в наблюдении за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, — отметили в пресс-службе. — В делегацию войдут парламентарии, представляющие обе палаты российского парламента, и сотрудники Секретариата Парламентского собрания Союза Беларуси и России».
Союзные депутаты посетят избирательные участки в Минске, Витебской,
«После объявления официальных результатов выборов в Национальное собрание Беларуси часть избранных депутатов будет делегирована в Парламентское собрание, — напомнили в пресс-службе. — В соответствии с Договором о создании Союзного государства Россию и Беларусь в Парламентском собрании представляют по 36 депутатов от парламентов государств-участников».
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Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России примут участие в наблюдении за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания...
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