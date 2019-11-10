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Министерству спорта и туризма Беларуси вручили флаг

11.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Министерству спорта и туризма Беларуси вручили флаг

Торжественная церемония вручения флага Министерству спорта и туризма Беларуси прошла сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Знамя главе спортивного ведомства Сергею Ковальчуку вручил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, который подчеркнул важность данного события. Министерство доказало свою эффективность и востребованность, заявил он.

«Наконец узаконены наши геральдические знаки. Флаг — это символ нашего министерства, который вдохновит белорусских атлетов на новые лучшие результаты. Мы должны нести это знамя гордо», — сказал Сергей Ковальчук. Он добавил, что флаг будут выставлять на спортивных мероприятиях.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко указом №399 утвердил дополнительные геральдические символы Министерства спорта и туризма, в частности, флаг министерства и нагрудный знак отличия «За развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь», которые выполнены в стилистике эмблемы ведомства.

https://www.belta.by
 
Теги: Минск
 
 
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Торжественная церемония вручения флага Министерству спорта и туризма Беларуси прошла сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. Знамя главе спортивного...
 
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