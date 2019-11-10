Министерству спорта и туризма Беларуси вручили флаг

Источник материала: Вороновская газета





Торжественная церемония вручения флага Министерству спорта и туризма Беларуси прошла сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА .

Знамя главе спортивного ведомства Сергею Ковальчуку вручил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, который подчеркнул важность данного события. Министерство доказало свою эффективность и востребованность, заявил он.

«Наконец узаконены наши геральдические знаки. Флаг — это символ нашего министерства, который вдохновит белорусских атлетов на новые лучшие результаты. Мы должны нести это знамя гордо», — сказал Сергей Ковальчук. Он добавил, что флаг будут выставлять на спортивных мероприятиях.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко указом №399 утвердил дополнительные геральдические символы Министерства спорта и туризма, в частности, флаг министерства и нагрудный знак отличия «За развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь», которые выполнены в стилистике эмблемы ведомства.