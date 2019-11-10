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Cтуденты Минского инновационного университета вышли на забастовку

11.11.2019 12:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Cтуденты Минского инновационного университета вышли на забастовку

фото: tut.by

Причиной студенческого выступления стало то, что вузу не продлили аккредитацию по некоторым специальностям.

Всего аккредитацию вузу не продлили по пяти специальностям — «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология», пишет tut.by. На них, по данным вуза, учится 1600 студентов. У вуза, ранее пояснял ректор Николай Суша, бессрочная лицензия, поэтому студенты могут продолжить учиться. Но, если ситуация не решится, выпускникам не смогут выдать диплом гособразца.

Как пояснил Николай Суша, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитации и аттестаций, и всегда успешно. Руководство МИУ будет обжаловать решение комиссии.

Ситуацию прокомментировал и министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что студентам не стоит волноваться. В соответствии с законодательством по решению Министерства образования они смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца.

 
 
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Причиной студенческого выступления стало то, что вузу не продлили аккредитацию по некоторым специальностям.
 
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