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Cтуденты Минского инновационного университета вышли на забастовку
11.11.2019 12:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Причиной студенческого выступления стало то, что вузу не продлили аккредитацию по некоторым специальностям.
Всего аккредитацию вузу не продлили по пяти специальностям — «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология», пишет
Как пояснил Николай Суша, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитации и аттестаций, и всегда успешно. Руководство МИУ будет обжаловать решение комиссии.
Ситуацию прокомментировал и министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что студентам не стоит волноваться. В соответствии с законодательством по решению Министерства образования они смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца.
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Причиной студенческого выступления стало то, что вузу не продлили аккредитацию по некоторым специальностям.
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