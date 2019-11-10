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«J:МОРС» отметит 20-летие в Мозыре
Источник материала: Mlife
Владимир Пугач признается, что некоторые старые песни пришлось разучивать заново и обещает сюрпризы. Но безусловной основой программы будут композиции разных лет, которые наизусть знают все, кому нравится группа: «Вместе навсегда», «Не умирай», «Электричество» и многие другие.
«Веб-дизайн» (2002)
#GAL1#
«20 лет – не повод дуть щеки и прикидываться бронзовыми изваяниями. К юбилейной дате относимся без пафоса и с самоиронией, что постарались отразить в афише тура. Это хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы. Вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах и, конечно же, показать совершенно новые! – говорит Владимир Пугач.
«Нравится» (2019)
#GAL2#
14 ноября, 19:00
Концертный зал Дворца Культуры
Билеты: от 15 до 25 BYN.
Инфолиния: (029) 736 73 22, (0236) 236869.
6+
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14 ноября группа «J:МОРС» представит в концертном зале Дворца Культуры юбилейную программу «20 лет. Полет норм!». Прозвучат все хиты, которых у «J:МОРС» накопилось...
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