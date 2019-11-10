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«J:МОРС» отметит 20-летие в Мозыре

11.11.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Владимир Пугач признается, что некоторые старые песни пришлось разучивать заново и обещает сюрпризы. Но безусловной основой программы будут композиции разных лет, которые наизусть знают все, кому нравится группа: «Вместе навсегда», «Не умирай», «Электричество» и многие другие.

«Веб-дизайн» (2002) 

#GAL1#

«20 лет – не повод дуть щеки и прикидываться бронзовыми изваяниями. К юбилейной дате относимся без пафоса и с самоиронией, что постарались отразить в афише тура. Это хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы. Вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах и, конечно же, показать совершенно новые! – говорит Владимир Пугач.

«Нравится» (2019) 

#GAL2#

14 ноября, 19:00

Концертный зал Дворца Культуры

Билеты: от 15 до 25 BYN.

Инфолиния: (029) 736 73 22, (0236) 236869.

6+

 
 
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14 ноября группа «J:МОРС» представит в концертном зале Дворца Культуры юбилейную программу «20 лет. Полет норм!». Прозвучат все хиты, которых у «J:МОРС» накопилось...
 
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