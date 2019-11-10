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В длинные выходные таможенники оформили почти вдвое больше рейсовых автобусов

11.11.2019 12:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В период ноябрьских выходных таможенники оформили на 40% больше рейсовых автобусов. Также в эти дни существенно возрос поток легковых автомобилей.


Фото: Владимир Евстафьев

Как сообщили AUTO.TUT.BY в Государственном таможенном комитете, количество автобусов, пересекающих границу, превысило 4 тысячи — это на 40% больше, чем неделей ранее. К примеру, в пункте пропуска «Новая Гута» в пиковые нагрузки за сутки таможенники оформляли до 150 автобусов, в пункте пропуска «Брест» — 220. Чаще всего путешественники на длинных выходных ехали в Украину и Польшу.

В ведомстве также отметили, что существенно возрос и поток легковых автомобилей. За пять дней прошлой недели границу пересекли 88 тысяч легковушек, в то время как неделей ранее их количество не превышало 73 тысяч.

Напомним, несмотря на то, что Госпогранкомитет и Таможенный комитет на больших выходных работали в усиленном режиме — организовали дополнительные рабочие места и увеличили количество сотрудников в дежурных сменах, на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди.

 
Теги: Брест
 
 
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В период ноябрьских выходных таможенники оформили на 40% больше рейсовых автобусов. Также в эти дни существенно возрос поток легковых автомобилей.
 
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