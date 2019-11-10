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В Гомеле в квартире на 15-м этаже произошел пожар из-за холодильника

11.11.2019 12:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле в квартире на 15-м этаже произошел пожар из-за холодильника
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в ночь с 10 на 11 ноября. Около 2 часов в квартире на 15-м этаже случился пожар. 21-летний хозяин квартиры с супругой, почувствовав запах дыма, выбежали из дома и вызвали пожарных. Также были эвакуированы три человека из квартиры на 16-м этаже.

В Гомеле в квартире на 15-м этаже произошел пожар из-за холодильника Мужчина спас ребенка из горящей квартиры

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Никто из людей не пострадал. После осмотра жильцов медработниками, все они были отпущены домой, их состояние удовлетворительное.

В результате пожара огнем повреждено имущество, холодильник, вещи в кухне, закопчены стены, потолок в квартире, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС. В данный момент устанавливается причина инцидента. По одной из версий, произошло короткое замыкание холодильника.

 
 
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По предварительной информации, произошло короткое замыкание холодильника.
 
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