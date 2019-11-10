В Гомеле в квартире на 15-м этаже произошел пожар из-за холодильника

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в ночь с 10 на 11 ноября. Около 2 часов в квартире на 15-м этаже случился пожар. 21-летний хозяин квартиры с супругой, почувствовав запах дыма, выбежали из дома и вызвали пожарных. Также были эвакуированы три человека из квартиры на 16-м этаже.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Никто из людей не пострадал. После осмотра жильцов медработниками, все они были отпущены домой, их состояние удовлетворительное.

В результате пожара огнем повреждено имущество, холодильник, вещи в кухне, закопчены стены, потолок в квартире, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС. В данный момент устанавливается причина инцидента. По одной из версий, произошло короткое замыкание холодильника.