ЖКХ: Ямы на Чехова заделают, освещение в районе больницы включат

Источник материала: Слуцк Город





В SlutskGorod часто обращаются читатели с просьбой помочь разобраться с проблемами, которые им решить не под силу. Случчане писали про отсутствие освещения в районе больницы и про жуткие ямы на Чехова по улицам Ивановского и Борисовца.

Жительница Слуцка, Наталья, жалуется, что по вечерам на улице Чайковского и 1-м переулке М. Богдановича очень темно, ведь там нет освещения. Она рассказала, как в пятницу, 8 ноября, около 19:00 выходила из поликлиники, когда к ней подошла женщина и попросила вместе дойти до улицы Максима Богдановича, которая хорошо освещается.

«Тёмное время суток само по себе небезопасное и при освещении, но когда есть ещё неосвещаемые участки среди частного сектора, становиться ещё небезопаснее. А в этом районе часто гуляют собаки, а угол этот можно было бы подсветить двумя фонарями, которые там есть, но не горят», — написала женщина.





фотографии читательницы

Елена Корженевская, заместитель директора по идеологической работе Слуцкого ЖКХ, пояснила, что проблему взяли на контроль, и уже сегодня на место выедет бригада. В ближайшее время освещение на данном участке должны наладить.

Кроме этого, несколько случчан обратились к нам с вопросом о ямах на ул. Ивановского и Борисовца. По их словам, на этих участках дорог делали ремонт теплотрассы. Прошло уже почти пять месяцев, а ямы так и не заасфальтировали.

На этот вопрос Елена Корженевская ответила, что на данных участках планово прокладывали коммуникации работники 225-го ПМК по заказу Управления капитального строительства. Но в ближайшее время эти ямы заделают.





Валерий Шерешик, заместитель директора по производству, пояснил, что задержка с ремонтом была вынужденной мерой. Ведь асфальтобетон в таком случае нельзя было укладывать на свежие ямы, необходимо время для их просадки. Эти участки дорог планируют заасфальтировать уже завтра.



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by