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ЖКХ: Ямы на Чехова заделают, освещение в районе больницы включат

11.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

ЖКХ: Ямы на Чехова заделают, освещение в районе больницы включат

В SlutskGorod часто обращаются читатели с просьбой помочь разобраться с проблемами, которые им решить не под силу. Случчане писали про отсутствие освещения в районе больницы и про жуткие ямы на Чехова по улицам Ивановского и Борисовца.

Жительница Слуцка, Наталья, жалуется, что по вечерам на улице Чайковского и 1-м переулке М. Богдановича очень темно, ведь там нет освещения. Она рассказала, как в пятницу, 8 ноября, около 19:00 выходила из поликлиники, когда к ней подошла женщина и попросила вместе дойти до улицы Максима Богдановича, которая хорошо освещается.

«Тёмное время суток само по себе небезопасное и при освещении, но когда есть ещё неосвещаемые участки среди частного сектора, становиться ещё небезопаснее. А в этом районе часто гуляют собаки, а угол этот можно было бы подсветить двумя фонарями, которые там есть, но не горят», написала женщина.



    фотографии читательницы

Елена Корженевская, заместитель директора по идеологической работе Слуцкого ЖКХ, пояснила, что проблему взяли на контроль, и уже сегодня на место выедет бригада. В ближайшее время освещение на данном участке должны наладить.

Кроме этого, несколько случчан обратились к нам с вопросом о ямах на ул. Ивановского и Борисовца. По их словам, на этих участках дорог делали ремонт теплотрассы. Прошло уже почти пять месяцев, а ямы так и не заасфальтировали.

На этот вопрос Елена Корженевская ответила, что на данных участках планово прокладывали коммуникации работники 225-го ПМК по заказу Управления капитального строительства. Но в ближайшее время эти ямы заделают.

ЖКХ: Ямы на Чехова заделают, освещение в районе больницы включат

Валерий Шерешик, заместитель директора по производству, пояснил, что задержка с ремонтом была вынужденной мерой. Ведь асфальтобетон в таком случае нельзя было укладывать на свежие ямы, необходимо время для их просадки. Эти участки дорог планируют заасфальтировать уже завтра.


Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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В SlutskGorod часто обращаются читатели с просьбой помочь разобраться с проблемами, которые им решить не под силу. Так случчане писали про отсутствие освещения в районе...
 
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