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В горецкой гимназии добывают соль из морской воды и ставят опыты с растениями

11.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

С октября в гимназии №1 проходят занятия в рамках образовательного проекта «Лабораториум». Курс рассчитан на учеников 7-8 классов. Цель занятий — заинтересовать подростков исследовательской деятельностью и научной работой.

 

В горецкой гимназии добывают соль из морской воды и ставят опыты с растениями

 

Занятия проходят в шестой школьный день. Ребята уже проводили эксперименты по физике и биологии. В лаборатории ученики заставляли воду подняться и сооружали фонтан Герона из подручных средств. Юные химики добывали соль из загрязненной морской воды, а биологи изучали клетки растений.

 

В горецкой гимназии добывают соль из морской воды и ставят опыты с растениями

 

Такая работа помогает школьникам самим находить ответы на вопросы „Зачем?“, „Почему?“ и „Как это работает?“.

 

Марина Цвыр, учитель биологии


 
 
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  С октября в гимназии №1 проходят занятия в рамках образовательного проекта «Лабораториум». Курс рассчитан на учеников 7-8 классов. Цель занятий — заинтересовать...
 
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