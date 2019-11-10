В горецкой гимназии добывают соль из морской воды и ставят опыты с растениями

Источник материала: Горецкий вестник

С октября в гимназии №1 проходят занятия в рамках образовательного проекта «Лабораториум». Курс рассчитан на учеников 7-8 классов. Цель занятий — заинтересовать подростков исследовательской деятельностью и научной работой.







Занятия проходят в шестой школьный день. Ребята уже проводили эксперименты по физике и биологии. В лаборатории ученики заставляли воду подняться и сооружали фонтан Герона из подручных средств. Юные химики добывали соль из загрязненной морской воды, а биологи изучали клетки растений.







Такая работа помогает школьникам самим находить ответы на вопросы „Зачем?“, „Почему?“ и „Как это работает?“.

Марина Цвыр, учитель биологии