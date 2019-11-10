Концерт Энрике Иглесиаса в Минске отменен

Источник материала: Tut.by

Концерт испанского исполнителя Энрике Иглесиаса, который должен был пройти в столице 3 декабря, отменен.





Продажа билетов на концерт испанского певца в Минске приостановлена. Цены на билета начинались от 93 рублей и доходили до 354 рублей.

Организацией шоу занималась болгарская фирма ART BG. В Беларуси концерт курировал Александр — он консультировал партнеров, помогал с документами, так как болгарская компания впервые проводила концерт в Беларуси.

— В эти выходные мне пришло письмо, в котором было сказано, что организатор концерта, болгарская фирма ART BG обанкротилась и концерты в Риге и Минске отменяются. Отмену концерта мне подтвердили и в «Минск-Арене», — рассказал Александр AFISHA.TUT.BY.

Информация о возврате билетов появится позже. Следите за обновлениями на этой странице.

В первый (и пока последний) раз Энрике Иглесиас выступал в Минске в 2009 году. Тогда он давал концерт во Дворце спорта.

Все концерты в Минске и регионах

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на бизнес-конференцию. App Store Google Play