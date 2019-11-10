|
Концерт Энрике Иглесиаса в Минске отменен
Источник материала: Tut.by
Концерт испанского исполнителя Энрике Иглесиаса, который
Продажа билетов на концерт испанского певца в Минске приостановлена. Цены на билета начинались от 93 рублей и доходили до 354 рублей.
Организацией шоу занималась болгарская фирма ART BG. В Беларуси концерт курировал Александр — он консультировал партнеров, помогал с документами, так как болгарская компания впервые проводила концерт в Беларуси.
— В эти выходные мне пришло письмо, в котором было сказано, что организатор концерта, болгарская фирма ART BG обанкротилась и концерты в Риге и Минске отменяются. Отмену концерта мне подтвердили и в «Минск-Арене», — рассказал Александр AFISHA.TUT.BY.
Информация о возврате билетов появится позже. Следите за обновлениями
В первый (и пока последний) раз Энрике Иглесиас выступал в Минске в 2009 году. Тогда он давал концерт во Дворце спорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация о возврате билетов появится позже. Следите за обновлениями на этой странице.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)