«В 12 лет поняла, что толстая». Минчанка сидела на диетах, а потом пошла по другому пути

Источник материала: Tut.by

«Очень мало людей, у которых есть склонность к полноте. Все, что говорят про широкую кость, — это ерунда», — уверена 25-летняя Ирина Вайницкая. Девушка с 12 лет пробует разные способы борьбы с лишним весом — иногда существующим только в ее голове. Но сейчас минчанка научилась принимать себя в размере L — и дает советы тем, кто столкнулся с такой же проблемой.



Фото: из личного архива, 2017 год

Ира работает бренд-менеджером в лизинговой компании. Ведет блог в инстаграм. Одна из постоянных рубрик — принятие себя. Девушка не раз становилась жертвой общественного неодобрения: критиковали ее внешность. И сейчас считает своей «внутренней миссией» рассказывать свою историю подписчикам и объяснять, с чем в действительности может быть связан лишний вес.

Как Ира «подсела» на диеты

Ира говорит, что прошла через компульсивное переедание. Это расстройство пищевого поведения, связанное с чрезмерным употреблением еды, которое приводит к лишнему весу. Чаще всего это реакция на стрессы извне: трудности на работе, утрату близких и так далее.

Прежде чем осознать свою проблему, девушка «лечилась» самыми разными методами.

— Примерно в 12 лет я поняла, что толстая. Хотя в то время была обычной девочкой. Но росла в семье спортсменов, и все окружение шутило по поводу моего неидеального по спортивным меркам веса, — вспоминает минчанка.

В школьные годы Ира весила 50 кг при росте 165 см. Сейчас она понимает, что была «нормальной», но в зеркале видела себя не такой: «Видишь живот, полные ноги. И не можешь принять, что ты со своим типом фигуры „груша“ не можешь выглядеть, как модель на экране», — поясняет девушка.



Фото: из личного архива, 2013 год

Первую диету Ира нашла в энциклопедии для девочек. Она была простой: утром — стакан черного кофе и два кусочка сыра, на обед — отварная грудка, на ужин — капустный салат. Подростком на каникулах она ее протестировала. Продержалась целую неделю и чувствовала себя героем от того, что смогла. С этого и начался ее более чем 10-летний диетический опыт.

— Мы с подругой были подписаны на группу «ВКонтакте» «40 кг» и сидели на воде, пробовали моно- и питьевые диеты. Это было перманентным состоянием — худеть. Тогда в этом чувствовалось взрослость. На каком-нибудь застолье говоришь: «Простите, я не могу это съесть, я на Дюкане» (диета французского диетолога Пьера Дюкана — прим.ред.).

В университете Ира начала встречаться с молодым человеком (позже она вышла за него замуж) и немного успокоилась в плане диет. Настоящие проблемы начались после первого трудоустройства: в 20 лет девушка устроилась в офис — и начала набирать вес.

— Во-первых, стрессы, — анализирует Ира. — А во-вторых, я не могла наладить ритм: ела первый раз после 16.00 и потом ужинала около 19.00. Еда для меня стала источником эмоций. И когда через время я поняла, что вешу 70 кг, у меня началась истерика. Мне казалось, что мое тело украли. При этом я не обжиралась фастфудом, ела как всегда, но вес приходил.

Почему можно быть на диете, но набирать вес



Фото: из личного архива, 2015 год

О лишнем весе Иры заговорили знакомые. Люди советовали, как питаться, говорили, что надо ходить в зал. Первое время девушка пыталась оправдаться, ведь она и занималась, и считала калории. Но потом придумала историю про диабет и рассказывала ее всем, чтобы от нее отстали.

Ира решила попробовать работу с тренером — и началась ее жизнь с контейнерами и «ссобойками». Правда, с наставником не повезло: он составил бодибилдерский рацион питания, при котором Ира ела по 150 г сухой крупы в день. «Начались проблемы с кишечником — он не успевал переваривать столько белка и углеводов», — такое девушка услышала после визита к врачу.

Дальше Ира пошла на онлайн программу по похудению. И на ней окончательно поняла, что это — ограничительный тип питания, который ей не очень подходит.

— Как у человека с определенным диетическим опытом, у меня уже было деление продуктов на «хорошие» и «плохие». Я пару лет не ела картошку, бананы, сметану. Прочитала, что от молочки «заливает» — молочку не пьешь. Увидела исследование, что фрукты нельзя на ночь — не ешь. Такие программы сужают пищевую корзину, список запрещенных продуктов постоянно пополняется.

Один раз в неделю у Иры были читмилы — дни, когда можно все. И в это время девушка пыталась наесться на неделю вперед, даже если не очень хотелось. Она помнит, как ей на завтрак, обед и ужин хотелось бургеров из сети фастфудов.



Фото: из личного архива

— Это называется гиперзначимость продукта. Ты говоришь: «Мозг, не надо этот бургер». Приходишь домой и делаешь ПП-бургер, но не чувствуешь удовлетворения. Мозг по-прежнему твердит: хочу тот вкус. И ты сверху заедаешь ПП-ужин яблоком, творожком — это же можно. И начинаешь переедать низкокалорийными правильными продуктами.

С диетами и ограничениями Ира решила завязать после нервного срыва, который с ней произошел в одном путешествии. Девушка с друзьями собралась на уикенд в Киев, взяла с собой кучу контейнеров — домашнюю гранолу, перекусы. В первый же день у нее случился читмил. А на следующий — она зашла в киевскую кондитерскую и заказала там салат и кофе.

— Смотрю на людей, которые едят вкусности, и понимаю, что мне себя жалко. Я слабовольная — хочу торт. Вышла — и разревелась, мне стало страшно, как много я думаю о еде.

Как Ира справилась с переедаением

После поездки все изменилось: Ира разрешила себе есть все, перестала считать калории и стала много читать про интуитивное питание. Месяц такого эксперимента никак не повлиял на ее вес. Зато у нее изменилось отношение к окружающим. Если раньше она могла агрессивно реагировать на коллег, которые при ней ели, например, пиццу, то теперь она стала более лояльной. Уже через месяц желание есть все подряд пропало. Девушка стала настраивать питание самостоятельно и регулировать чувство голода.



Фото: из личного архива, 2019 год

— Самым сложным было научиться выбрасывать еду, если не хочется. Раньше мне было жалко — и я все доедала, особенно в каких-то заведениях. Мне казалось расточительством поведение мужа, который мог не доесть. Теперь у меня появилась здоровая привычка.

Дальше Ира начала работу с коучами — нужно было принять свой вес. Ира начала с того, что выбросила все вещи, которые ей были малы, и стала заказывать свой L размер в магазине.

— Раньше я намеренно выбирала свободные вещи M размера. Увидеть на ярлыке L было проблемой. Поэтому я долго избегала покупки брюк и носила юбки или платья. Когда ты кому-то рассказываешь, что тебя до слез могут довести джинсы, все думают, что у тебя просто реальных проблем нет.

После работы с психологом девушка приняла себя в размере L и научилась контролировать свои переедания. Недавно минчанка стала участницей конкурса «Королева XL» (это отборочный этап международного состязания plus size-моделей), чтобы через него рассказывать девушкам: в размере L нет ничего трагического.



Фото: из личного архива, 2019 год

Вот советы, которые Ира дает всем, кто столкнулся с психологическими проблемами принятия себя.

Первое. Помните, что тело не решит ваши проблемы. Мы любим откладывать счастливую жизнь на потом: «Вот похудею, так сразу выйду замуж, сменю работу — и уеду зимовать на Бали». Не уедете. Лишний вес — удобный предлог, чтобы не принимать решения, которые изменят вашу жизнь.

Второе. Осознанность начинается с любви к себе. Все, что мы делаем, должно отвечать этим требованиям. Ищите тот вид физической активности, который принесет вам удовольствие. И помните: отрабатывать вкусную еду и наказывать свои слабости часовым кардио ­- это путь в никуда.

Третье. Смещайте фокус с веса и внешности на другие стороны жизни. Еда — это базовая потребность организма, не стоит столько о ней думать и говорить. Помогут разобраться в себе хорошие книги по теме. Мой топ — Ксения Король «Дружу с телом», Светлана Бронникова «Интуитивное питание» и Роберт Шварц «Диеты не работают».