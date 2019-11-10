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В Японии грузовик сбил группу малышей с воспитательницей
Источник материала: СТВ
Новости Японии. В Японии небольшой грузовик протаранил толпу людей: пострадали 7 человек, четверо из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла в столичном округе Токио. Группа малышей в сопровождении воспитателей детского сада переходили дорогу по пешеходному переходу. Что стало причиной ДТП, пока неясно.
Пострадавших доставили в больницу. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.
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Новости Японии. В Японии небольшой грузовик протаранил толпу людей: пострадали 7 человек, четверо из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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