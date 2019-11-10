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В Японии грузовик сбил группу малышей с воспитательницей

11.11.2019 12:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии небольшой грузовик протаранил толпу людей: пострадали 7 человек, четверо из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии грузовик сбил группу малышей с воспитательницей

Авария произошла в столичном округе Токио. Группа малышей в сопровождении воспитателей детского сада переходили дорогу по пешеходному переходу. Что стало причиной ДТП, пока неясно.

Пострадавших доставили в больницу. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.

В Японии грузовик сбил группу малышей с воспитательницей

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Новости Японии. В Японии небольшой грузовик протаранил толпу людей: пострадали 7 человек, четверо из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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