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В Бангладеш из-за циклона «Бюльбюль» эвакуированы более 2 млн человек, десятки жителей погибли

11.11.2019 12:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бангладеш. Стремительно растет число жертв циклона «Бюльбюль» на побережье Индии и Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, погибли 20 человек, еще десятки пострадали.

Более 2 миллионов жителей эвакуированы во временные убежища. Основная причина гибели людей – упавшие деревья. В некоторых районах порывы ветра достигают 120 км/час. Стихия частично или полностью разрушила свыше 6 тысячи домов. Из-за сильных дождей подтоплены десятки зданий и дорог. В пострадавших районах работают спасательные службы.

В Бангладеш из-за циклона «Бюльбюль» эвакуированы более 2 млн человек, десятки жителей погибли

В Бангладеш из-за циклона «Бюльбюль» эвакуированы более 2 млн человек, десятки жителей погибли

В Бангладеш из-за циклона «Бюльбюль» эвакуированы более 2 млн человек, десятки жителей погибли

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Новости Бангладеш. Стремительно растет число жертв циклона «Бюльбюль» на побережье Индии и Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним...
 
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