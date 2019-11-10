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В порту на севере Франции изъяли 680 кг наркотиков

11.11.2019 12:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. На севере Франции в порту Гавра изъяли крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 680 килограмм кокаина обнаружили французские и бразильские правоохранители в ходе совместной операции.

Запрещенное вещество было спрятано в грузовых контейнерах. Полиция задержала троих подозреваемых. В квартире одного из них обнаружили оружие и боеприпасы.

В порту на севере Франции изъяли 680 кг наркотиков

Отметим, порт Гавра в последние годы стал одним из главных центров на пути наркотрафика во Франции. Два года назад на его территории изъяли около 3,5 тонн кокаина.

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Новости Франции. На севере Франции в порту Гавра изъяли крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 680 килограмм кокаина обнаружили...
 
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