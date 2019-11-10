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«Банк нам выдал кредит на 16 лет под 3 %». Семья из Гродненской области показала свой частный дом
Источник материала: СТВ
Семейная идиллия у домашнего очага. Далеко не шалаш, однако, признаются жильцы этого дома, – рай.
Семья Терени, жители агрогородка Вертелишки Гродненской области:
В агрогородке Вертелишки несколько таких коттеджных микрорайонов. Домики, хоть и типовые, зато, как говорится, все включено. Газовое отопление – сельчане не замерзают, как большинство горожан в межсезонье, все удобства в доме – вода, канализация, да еще и приусадебный участок.
Семья Терени:
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Семейная идиллия у домашнего очага. Далеко не шалаш, однако, признаются жильцы этого дома, – рай. О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий...
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