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Белорус открыл пиццерию в белорусском агрогородке. И как к этому отнеслись местные жители

11.11.2019 11:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Не надо теперь за несколько верст ехать в райцентр, чтобы отведать итальянских изысков. Пиццерия в агрогородке Синявка уже несколько лет как стала популярным заведением у местных. Открыл точку заморского общепита односельчанин.

Белорус открыл пиццерию в белорусском агрогородке. И как к этому отнеслись местные жители

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Белорус открыл пиццерию в белорусском агрогородке. И как к этому отнеслись местные жители

Александр Будник, бизнесмен, житель деревни Туча Минской области:
Отец тоже занимался бизнесом – у него продуктовый магазин был. По этой жилке и пошло. Там, где родился, там и пригодился.

Частную инициативу на селе поощряет, а главное, поддерживает государство: налоговые скидки и льготы как подспорье для начинающих бизнесменов.

Белорус открыл пиццерию в белорусском агрогородке. И как к этому отнеслись местные жители

Белорус открыл пиццерию в белорусском агрогородке. И как к этому отнеслись местные жители

Белорус открыл пиццерию в белорусском агрогородке. И как к этому отнеслись местные жители

Все для того, чтобы шестеренки большого механизма под названием «Возрождение села» работали.

Охотничий зал, сауна с бассейном и бильярдная: как отдыхают в Беларуси в сельском респектабельном отеле с видом на поле

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Александр Будник
 
 
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Не надо теперь за несколько верст ехать в райцентр, чтобы отведать итальянских изысков. Пиццерия в агрогородке Синявка уже несколько лет как стала популярным...
 
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