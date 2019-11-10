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Белорус открыл пиццерию в белорусском агрогородке. И как к этому отнеслись местные жители
Источник материала: СТВ
Не надо теперь за несколько верст ехать в райцентр, чтобы отведать итальянских изысков. Пиццерия в агрогородке Синявка уже несколько лет как стала популярным заведением у местных. Открыл точку заморского общепита односельчанин.
Александр Будник, бизнесмен, житель деревни Туча Минской области:
Частную инициативу на селе поощряет, а главное, поддерживает государство: налоговые скидки и льготы как подспорье для начинающих бизнесменов.
Все для того, чтобы шестеренки большого механизма под названием «Возрождение села» работали.
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Не надо теперь за несколько верст ехать в райцентр, чтобы отведать итальянских изысков. Пиццерия в агрогородке Синявка уже несколько лет как стала популярным...
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