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В Минске спасатели потушили цех по производству антифриза и тормозных жидкостей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 ноября около половины одиннадцатого вечера загорелся склад на улице Бабушкина в Минске.
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В воскресенье цех работал сверхурочно, в помещении, где случился пожар, работал один человек. До прибытия подразделений МЧС он сам вышел на улицу и не пострадал.
Пожар был ликвидирован в 23:07. Огнём повреждены бойлер и пластиковая тара, закопчено помещение здания. Процесс производства был приостановлен.
Причина загорания выясняется. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
Месяцем ранее в Минске произошёл пожар в хлебобулочном цеху одного из ТЦ.
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Новости Беларуси. 10 ноября около половины одиннадцатого вечера загорелся склад на улице Бабушкина в Минске. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие через три минуты...
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