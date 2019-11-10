Почти 300 звонков в сутки поступает на спецлинию «102»

Источник материала: Полесская правда



Как правило, первым звеном взаимодействия между правоохранительными органами и гражданином является звонок, который поступает на спецлинию «102», где круглосуточно несут службу специалисты самой высокой квалификации.

Принявший звонок оператор выясняет обстоятельства происшествия необходимые для обеспечения надлежащего реагирования на поступающие сообщения. После чего информация по территориальности незамедлительно передается в соответствующий ОВД.

Как рассказал начальник службы милиции «102» майор милиции Александр Якимчук, за сутки на линию «102» поступает около 300 звонков. Более половины звонков содержат сведения о преступлениях, административных правонарушениях, информацию о происшествиях. Кроме того, достаточно часто поступают звонки, не относящиеся к компетенции органов внутренних дел, однако они также не остаются без внимания сотрудников службы, которые в своей деятельности помимо отдела по чрезвычайным ситуациям и скорой медицинской помощи активно взаимодействует с коммунальными и дорожными службами.

К сожалению, среди тех, кто обращается в службу милиции «102» есть и такие, кто умышленно, по причине своей невоспитанности, неосведомленности, зачастую находясь в состоянии алкогольного опьянения, могут позволить себе отвлекать операторов службы пустыми разговорами, в общении допускать грубость и даже высказывать оскорбления в адрес сотрудников милиции. Данные граждане должны знать, что в соответствии со ст.23.5 КоАП Республики Беларусь за оскорбление должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, — на них может быть наложен штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.

К примеру, в конце августа брестчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно позвонив на спецлинию «102», стал высказывать непристойные предложения и оскорблять сотрудниц. Несмотря на все попытки указанного гражданина избежать ответственности за совершённое правонарушение, в конце октября т. г. судом Московского района Бреста он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.23.5 КоАП Республики Беларусь. В отношении последнего вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 30 базовых величин.