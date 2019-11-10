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Почти 300 звонков в сутки поступает на спецлинию «102»
11.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Принявший звонок оператор выясняет обстоятельства происшествия необходимые для обеспечения надлежащего реагирования на поступающие сообщения. После чего информация по территориальности незамедлительно передается в соответствующий ОВД.
Как рассказал начальник службы милиции «102» майор милиции Александр Якимчук, за сутки на линию «102» поступает около 300 звонков. Более половины звонков содержат сведения о преступлениях, административных правонарушениях, информацию о происшествиях. Кроме того, достаточно часто поступают звонки, не относящиеся к компетенции органов внутренних дел, однако они также не остаются без внимания сотрудников службы, которые в своей деятельности помимо отдела по чрезвычайным ситуациям и скорой медицинской помощи активно взаимодействует с коммунальными и дорожными службами.
К сожалению, среди тех, кто обращается в службу милиции «102» есть и такие, кто умышленно, по причине своей невоспитанности, неосведомленности, зачастую находясь в состоянии алкогольного опьянения, могут позволить себе отвлекать операторов службы пустыми разговорами, в общении допускать грубость и даже высказывать оскорбления в адрес сотрудников милиции. Данные граждане должны знать, что в соответствии со ст.23.5 КоАП Республики Беларусь за оскорбление должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, — на них может быть наложен штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.
К примеру, в конце августа брестчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно позвонив на спецлинию «102», стал высказывать непристойные предложения и оскорблять сотрудниц. Несмотря на все попытки указанного гражданина избежать ответственности за совершённое правонарушение, в конце октября т. г. судом Московского района Бреста он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.23.5 КоАП Республики Беларусь. В отношении последнего вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 30 базовых величин.
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> Как правило, первым звеном взаимодействия между правоохранительными органами и гражданином является звонок, который поступает на спецлинию «102», где...
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