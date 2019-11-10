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Посмотрите, как хранился чемпионский трофей на матче «Ислочь» - «Динамо-Брест»
Источник материала: Tut.by
Блогер Александр Ивулин
Трофей стоял в небольшой комнате на рабочем столе вокруг бумаг, растений, терминалов и телефонных аппаратов. При этом кубок был завернут то ли во флаг, то ли в упаковочную бумагу.
Напомним, что матч завершился со счетом 1:1, что не позволило брестчанам выиграть титул. Теперь трофей отправится в Брест, где через две недели «Динамо» сыграет с «Витебском.
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Блогер Александр Ивулин показал, как хранился во время игры между «Ислочью» и «Динамо-Брест» кубок за победу в чемпионате Беларуси.
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