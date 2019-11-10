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Без верхних ящиков, с фокусом на деталях. Посмотрели, какие кухни ставят себе шведы
Источник материала: Tut.by
Все шведские кухни, кажется, похожи — белые и серые во всех вариациях. Белый и правда остается главным цветом у скандинавов, но фишка их интерьеров — в деталях и акцентах: мебели, освещении, аксессуарах. REALTY.TUT.BY выбрал самые удачные примеры шведских кухонь, которые подойдут и к нашим реалиям.
Бело-черная
Отличный пример того, как меняется белая кухня за счет акцентов в черном цвете — плитки, техники и освещения. Изюминка этой кухни — зеленые барные стулья.
Без верхних шкафчиков
Если вам сложно было представить кухню без верхних шкафчиков — вот вам отличный пример. На самом деле функционала тут куда больше, чем кажется: все, что нужно под рукой, прячется в нижних ящиках. Верхние, куда обычно сложно дотянуться, заменены более доступными полками.
В одном из высоких шкафчиков — встроенный холодильник. И это отличное решение, особенно для кухни, объединенной с гостиной — шума работающей техники точно не будет слышно.
Оттенки серого
Добиться нужного эффекта можно и на использовании оттенков одного цвета. Вот как это выглядит на примере серого:
Продуманная классика
Обычная скандинавская кухня, разбавленная серыми деталями. Ее фишка — встроенная бытовая техника, в том числе и холодильник.
С акцентом на синем
Несмотря на то, что фокус ушел на синюю мозаику, кухня смотрится уютно за счет деревянного пола и столешниц.
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Подсмотрели у шведов, как они обустраивают свои кухни.
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