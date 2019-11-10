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Ученые объяснили, почему от пластиковой утвари на кухне лучше отказаться

11.11.2019 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При контакте с горячей пищей пластиковые ложки или лопатки могут выделять токсичные вещества. Об этом говорится в докладе, представленном Немецким федеральным институтом по оценке рисков (BfR) — органом, следящим за безопасностью пищевых продуктов на территории Германии, пишет «Здоровье Mail.Ru».


Фото: pixabay.com

Авторы доклада предупреждают, что изготовленные из полиамида ложки, лопатки, взбивалки и так далее, при нагревании до температур выше 70 градусов по Цельсию начинают выделять олигомеры — химические вещества, которые при попадании в пищу способны наносить вред здоровью. Считается, что в высоких дозах олигомеры могут провоцировать развитие онкологических заболеваний печени и щитовидной железы, а также нарушать работу репродуктивной системы человека, приводя к бесплодию.

Хотя в целом информации об опасности олигомеров для человека пока недостаточно, чтобы оценить степень риска, специалисты из BfR отталкивались в своих расчетах от информации о токсичности веществ с аналогичной химической структурой. В результате они пришли к выводу, что человеку с массой тела 60 килограммов достаточно получать с пищей всего 90 микрограммов олигомеров в день, чтобы это плохо сказалось на его здоровье.

Однако на практике оказалось, что кухонная утварь, сделанная из полиамида, при нагревании выделяет олигомеры в гораздо более высоких концентрациях.
Так, анализ 33 предметов — различных лопаток, суповых ложек и других кухонных инструментов, используемых, например, при помешивании кипящего супа или переворачивании жарящегося на сковородке мяса, — показал, что объем олигомеров, выделяемых 30% из них при контакте с горячей пищей, в несколько раз превышает предельно допустимые показатели. Поэтому авторы доклада советуют по возможности максимально сократить использование пластиковой утвари на кухне.

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При контакте с горячей пищей пластиковые ложки или лопатки могут выделять токсичные вещества.
 
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