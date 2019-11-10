Генплан Минска снова меняют, чтобы построить возле «Лебяжего» аттракционы

Источник материала: KYKY

Генплан Минска снова меняют. В Telegram-канале «Мотолько Помоги» появились фотографии нового проекта указа. Он предлагает перевести из ландшафтно-рекреационной зоны в зону жилой застройки участок в 25,5 гектаров между заказником «Лебяжий» и МКАД.

Проект подготовил Мингорисполком (подписал Анатолий Сивак), его должен согласовать Александр Лукашенко и другие инстанции – их просят сделать это в кратчайшие сроки.

Авторы документа ссылаются на то, что сейчас интенсивно застраивается территория в границах улицы Тимирязева – МКАД – проспекта Победителей – улицы Ратомской. При этом территория между «Лебяжим» и МКАД не освоена: она относится к категории особо охраняемых природных зон. Городские власти считают, что ее можно использовать «более эффективно», и просят вывести 25,5 гектаров из-под охраны и отдать их под строительство.





Что собираются построить на этом месте:

Жилой комплекс смешанной этажности, не выше девяти этажей, повышенной комфортности вместе с детским садом. Общая площадь жилого фонда – свыше 40 тысяч квадратных метров. Многофункциональный семейный развлекательный комплекс «Детский мир». В его состав войдут крытый всесезонный крытый парк аттракционов республиканского уровня площадью около 15 тысяч квадратных метров, плюс точки питания, общепита и так далее. Тематический парк экологической направленности с выходом по экотропам в заказник «Лебяжий». Прогулочный парк с физкультурно-оздоровительными и детскими площадками.

Кто займется застройкой, пока неясно. В документе указано, что право на строительство в участке возле «Лебяжего» продадут на аукционе.

Напомним: отрезают ландшафтные территории «Лебяжего» не в первый раз. Мы подробно рассказывали , как в 2018 году застройщик – компания «Тапас», подконтрольная нападающему хоккейной команды президента Павлу Белому, – залезла на прибрежную охраняемую территорию, что нарушило закон. Но в том же году Лукашенко подписал указ № 468, которым в срочном порядке изменил генплан Минска. Стройку сразу же вычеркнули из зоны природных территорий под особой охраной, и она стала легальной.