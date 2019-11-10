Отслужившим в белорусской армии обещают льготы на жилье и медобслуживание

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси разработали так называемый пакет мотивационных мер по повышению статуса срочной службы. В частности, по словам помощника министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах Леонида КАСИНСКОГО, речь идет о льготах на приобретение жилья и в сфере медицинского обслуживания.

«Несомненно, человек, который честно и добросовестно выполнил свой воинский, гражданский долг, получил военно-учетную специальность, отслужил в Вооруженных силах, должен иметь какие-то бонусы и преференции перед теми, кто каким-то образом уклонился от этого», – сказал представитель Минобороны в эфире «Беларусь-1».

Напомним, следующий призыв пройдет полностью по новым правилам. В августе 2019 года официально вступил в силу документ, который в народе прозвали «законом об отсрочках».