Щедрые будни в магазине «Радуга» — только 11, 12 и 13 ноября.
Рулет из свинины Фирменный — 9,79 за килограмм.
Скидка до -40% на весь фарш собственного производства.
|
Щедрые будни в «Радуге»
11.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
Щедрые будни в магазине «Радуга» — только 11, 12 и 13 ноября.
Рулет из свинины Фирменный — 9,79 за килограмм.
Скидка до -40% на весь фарш собственного производства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Щедрые будни в магазине «Радуга» — только 11, 12 и 13 ноября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)