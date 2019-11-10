Курсы валют и криптовалют на сегодня

Евро упал на минимум почти за четыре недели в начале торгов. Биткойн -31.13.
Курс доллара вырос на 0,0059 BYN до 2,0493 BYN/USD. Американец укрепляется второй день.
Курс евро упал на 0,0025 BYN до 2,2611 BYN/EUR и оказался на минимуме за 27 дней. За последние четыре дня курс евровалюты рухнул уже на 0,0305 BYN.
Курс российского рубля снизился на 0,0034 BYN до 3,2078 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за последние две недели.
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