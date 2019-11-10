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Курсы валют и криптовалют на сегодня

11.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Евро упал на минимум почти за четыре недели в начале торгов. Биткойн -31.13.

Курс доллара вырос на 0,0059 BYN до 2,0493 BYN/USD. Американец укрепляется второй день.

Курс евро упал на 0,0025 BYN до 2,2611 BYN/EUR и оказался на минимуме за 27 дней. За последние четыре дня курс евровалюты рухнул уже на 0,0305 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0034 BYN до 3,2078 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за последние две недели.

Bitcoin − 8794.24$ (-31.13);

Bitcоin Cash/ВСС – 288.17$ (+2.26);

Litecoin − 61.87$ (-1.07);

Еthеreum − 186.76$ (-0.33);

ZCаsh − 37.02$ (-0.05);

DigitalCash − 70.71$ (+0.55);

Monero − 62.54$ (-0.96).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро упал на минимум почти за четыре недели в начале торгов. Биткойн -31.13.
 
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