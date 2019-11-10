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Более 50% теплоэнергии в системе ЖКХ к 2021 году будет производиться за счет местных видов топлива

11.11.2019 13:49 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Более 50% теплоэнергии в системе ЖКХ к 2021 году будет производиться за счет местных видов топлива. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.

Более 50% теплоэнергии в системе ЖКХ к 2021 году будет производиться за счет местных видов топлива

"В настоящее время в системе ЖКХ 41% всей тепловой энергии производится с помощью биотоплива и торфяного топлива. Мы планируем, что к концу этой пятилетки (к 2021 году. - Прим. БЕЛТА) доля местных видов топлива в системе ЖКХ достигнет 52%", - сказал директор департамента. Поэтому сегодня планомерно в республике строятся энергоисточники на биотопливе. Кроме того, из 3,8 тыс. котельных системы ЖКХ уже более 2,7 тыс. переведены на местные виды топлива.

В целом же (не только в системе ЖКХ) на местные виды топлива переведено порядка 50% всех энергоисточников. "В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию энергоисточников на биотопливе тепловой мощностью примерно 106-109 МВт, в 2020 году - еще 417 МВт, - отметил Михаил Малашенко. - Для достижения этих целей мы привлекаем, в частности, средства международных финансовых структур, таких как Международный банк реконструкции и развития, в 2020 году к этой работе будут привлечены также средства Европейского инвестиционного банка".

 
 
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