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Новое мини-футбольное поле появилось в Бресте

11.11.2019 13:49 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В брестском микрорайоне Южный сегодня состоялось открытие мини-футбольной площадки, передает корреспондент БЕЛТА.

Новое мини-футбольное поле появилось в Бресте

Новый спортивный объект обустроили на территории гимназии №6. Строительство велось по социальному проекту "Bonfesto - детям", который совместно реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола и местные органы власти. В распоряжении у ребят появилась площадка размером 20х40 м с искусственным покрытием. Соблюдены все условия для безопасных занятий спортом: по периметру поля установлено ограждение, в которое вмонтированы ворота. За площадкой ведется видеонаблюдение. Также АБФФ подарила юным футболистам мячи и экипировку.

"Приоритет - развитие детско-юношеского футбола. Чтобы у наших ребят была хорошая подготовка для профессионального спорта, должна создаваться соответствующая инфраструктура, - отметил председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов. - По этой программе планируем ежегодно открывать по 19 мини-футбольных полей. Работаем и по другим проектам. В 2020 году должны построить до десяти больших полей в регионах. В первую очередь речь идет о Барановичах, Молодечно, Несвиже, Борисове, Полоцке".

По словам директора Туровского молочного комбината Ольги Луцко, программа "Bonfesto - детям" будет реализовываться до 2022 года. В этом году уже открыто пять мини-футбольных площадок, в ноябре-декабре планируется открыть еще семь. "Мы выступаем за здоровый образ жизни, правильное питание и физическую активность. Посыл в том, чтобы эти площадки не только помогали поддерживать хорошую форму, но и давали возможность детям начать спортивную карьеру", - сказала руководитель предприятия.

В Брестской области в ближайшее время по этой социальной программе откроют мини-футбольные поля в Ивацевичах и Дрогичине.

 
 
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  В брестском микрорайоне Южный сегодня состоялось открытие мини-футбольной площадки, передает корреспондент БЕЛТА. Новый спортивный объект обустроили на...
 
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