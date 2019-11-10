Участники архитектурного форума ArchEvolution 2019 прогулялись по Набережной

Источник материала: Виртуальный Брест

11 ноября более 70 участников архитектурного форума ArchEvolution 2019 в Бресте собрались на Набережной Ф. Скорины.





9 утра. Серая промозглая погода. Толпа улыбающихся молодых людей, одетых по погоде и настроению. Кофе с бумажных стаканчиках или перчатки-митенки греют руки. Разговоры помогают скоротать время в ожидании экскурсии по Советской, которую поведет главный архитектор Бреста Николай Власюк.

- Я думал, что мы небольшой группой пройдем по улице, разговаривая и обсуждая возникающие вопросы, - Николай Николаевич не предполагал, что экскурсия соберет мак много людей. Пришлось перестроиться на ходу.





Власюк начал с небольшого экскурса в историю города и его планировки. Молодые архитекторы из Беларуси, Украины, России, Польши узнали об особенностях квартальной застройки города, сохранившихся зданиях, чей возраст по известным данным не превышает 170 лет, современных тенденциях развития города и его инфраструктуры. Монолога не получилось. По ходу экскурсии Николай Николаевич рассказал, что, принято решение, что высота застройки некоторых районов старого Брест не должна превышать 15 метров. Руководство города внимательно изучает запросы и мнение горожан, чтобы новые объекты застройки были качественными и востребованными. В частности, на Набережной Ф. Скорины ведутся работы по созданию инфраструктуры для комфортного отдыха горожан, уже несколько лет на ул. Советской не дают разрешение на размещение новых террас.





Можно уверенно сказать, что такая политика найдет приверженцев среди молодых брестчан. 19-летняя студентка архитектурного факультета Анна Симоник сказала, что на Советской часто сложно пройти из-за большого количества деталей: фонарей, скамеек, непродуманной формы цветочных клумб, выносных террас, которые еще больше сужают пространство для свободного передвижения пешеходов.

Молодые архитекторы задавали вопросы о проектировании велодвижения, выделенных полосах для движения городского общественного транспорта, рассказывали об удобстве городской жизни в некоторых городах Европы.

Николай Николаевич соглашался, но обращал внимание на разницу в менталитете и финансировании, нежелательности бездумного перенесения чужого опыта на нашу реальность.

Молодых архитекторов ждет неделя интенсивной учебы и практической работы по преображению старого здания консервного завода в Бресте в современное арт-пространство. В субботу они представят свои проекты на суд профессионального жюри.