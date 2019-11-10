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Понастроили, не проехать... Велосипедисты недоумевают, зачем это надо?

11.11.2019 13:49 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как видно, заборчики на тротуарах под кольцом Западного обхода не работают. Я это предвидел ещё тогда, как только их устанавливали. Умные люди просто берут и объезжают по траве.

Понастроили, не проехать... Велосипедисты недоумевают, зачем это надо?

В итоге опасности только больше, ведь велосипедист рискует упасть и получить травму, объезжая забор. Да, снизили риск попадания велосипедистов под поезд (что и при отсутствии этих заборов случается очень редко), но сильно повысили риск травматизма при падении с велосипеда (ещё и на рельсы, упав на которые можно получить и более серьёзную травму).

Понастроили, не проехать... Велосипедисты недоумевают, зачем это надо?

Многие скажут, что те, кто объезжают забор виноваты сами, но окажутся неправы.

Понастроили, не проехать... Велосипедисты недоумевают, зачем это надо?

Городские власти должны делать комфортные условия пересечения этих переездов для всех участников движения, а не провоцировать людей выдумывать обходные пути для более быстрого преодоления препятствия.

 
 
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  Как видно, заборчики на тротуарах под кольцом Западного обхода не работают. Я это предвидел ещё тогда, как только их устанавливали. Умные люди просто берут и...
 
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