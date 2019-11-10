Понастроили, не проехать... Велосипедисты недоумевают, зачем это надо?

Источник материала: Виртуальный Брест

Как видно, заборчики на тротуарах под кольцом Западного обхода не работают. Я это предвидел ещё тогда, как только их устанавливали. Умные люди просто берут и объезжают по траве.





В итоге опасности только больше, ведь велосипедист рискует упасть и получить травму, объезжая забор. Да, снизили риск попадания велосипедистов под поезд (что и при отсутствии этих заборов случается очень редко), но сильно повысили риск травматизма при падении с велосипеда (ещё и на рельсы, упав на которые можно получить и более серьёзную травму).





Многие скажут, что те, кто объезжают забор виноваты сами, но окажутся неправы.





Городские власти должны делать комфортные условия пересечения этих переездов для всех участников движения, а не провоцировать людей выдумывать обходные пути для более быстрого преодоления препятствия.