БГК им.Мешкова отстает от зоны плей-офф ЛЧ на 6 очков после 1-го круга группового этапа

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова после первого круга занимает 7-е место в группе В Лиги чемпионов, отставая от зоны плей-офф на 6 очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В заключительном поединке первой половины турнирной дистанции чемпионы Беларуси проиграли на своей арене венгерскому "Веспрему" со счетом 30:37. В первом круге подопечные испанского специалиста Рауля Алонсо одержали всего одну победу, переиграв в Бресте украинский "Мотор" из Запорожья со счетом 33:31. В остальных встречах брестчане потерпели поражения: от португальского "Порту" - 25:27 (в гостях), французского "Монпелье" - 25:27 (дома), немецкого "Киля" - 23:31 (в гостях), польского "Виве" - 27:31 (дома), северомакедонского "Вардара" - 31:36 (в гостях).

Результаты остальных встреч 7-го тура: "Вардар" - "Виве" - 28:28, "Мотор" - "Монпелье" - 25:26, "Киль" - "Порту" - 27:28.

Турнирное положение: "Киль" - 11 очков, "Монпелье" - 9,"Вардар" - 9, "Веспрем" - 8, "Виве" - 8, "Порту" - 8, БГК - 2 (7), "Мотор" - 1 (6).

Свой следующий поединок чемпионской Лиги брестские гандболисты проведут 16 ноября в гостях у "Веспрема".

Положение команд в группе А: "Барселона" (Испания) - 12, "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 12, "Пик" (Сегед, Венгрия) - 11, "Ольборг" (Дания) - 8, "Фленсбург" (Германия) - 7, "Целе" (Словения) - 4, "Эльверум" (Норвегия) - 1, "Загреб" (Хорватия) - 1.

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по шесть лучших команд из двух предварительных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2-6-е места, а также две лучшие дружины из групп С и D проведут встречи 1/8 финала.