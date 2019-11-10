Белуху, которая недавно играла в мяч с моряками в Арктике, назвали российским шпионом

Источник материала: Tut.by

Западные эксперты сочли самца белухи, который недавно играл в мяч с моряками в Арктике, шпионом из секретного отряда российского Военно-морского флота. Об этом сообщает Independent.

На видео запечатлено, как моряки южноафриканского исследовательского судна Gemini Craft играют в мяч с белухой, которая повстречалась им в Северном Ледовитом океане. Безобидный ролик вызвал интерес со стороны военных экспертов.

По словам экспертов, белуха, возможно, сбежала из «российской программы военных шпионов». Причем по какой-то причине они считают, что это то же млекопитающее, которое было замечено в апреле 2019-го у берегов Норвегии с закрепленной камерой GoPro (на крепежах было написано «Экипировка Санкт-Петербурга»). Тогда российские ученые и военные заявили, что белуха потерялась, сбежав из исследовательского института в Санкт-Петербурге.

В качестве доказательства авторы материала приводят тот факт, что белуха спокойно шла к людям, чтобы попросить еды и поиграть. То есть, самец был приручен.

«Вероятно, это Хвалдимир (Hvaldimir), когда-то пойманный кит, который, возможно, избежал российской военной программы, — говорит Феррис Джабр (Ferris Jabr), научный автор New York Times и Scientific American. — Он один, истощенный и раненый, бродит по морям в поисках пищи и внимания людей».

Однако Мортен Викеби (Morten Vikeby), бывший норвежский консул в Мурманске, предположил, что Хвальдимир на самом деле является терапевтическим животным из программы для детей-инвалидов у российско-норвежской границы.