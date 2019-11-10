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В Витебске намерены усилить борьбу с брошенными во дворах автомобилями

11.11.2019 13:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске намерены усилить борьбу с брошенными во дворах автомобилями
Фото из открытых источников

Прокуратура Витебской области проверила, как в областном центре исполняется законодательство, определяющее порядок сбора, хранения и утилизации неэксплуатируемых транспортных средств. В частности, во время проверки были установлены факты ненадлежащего исполнения местной властью своих обязанностей, передает БЕЛТА.

В Витебске намерены усилить борьбу с брошенными во дворах автомобилями С улиц и дворов Минска уберут брошенный автотранспорт

Как сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры области Дмитрий КУДРЯВЦЕВ, деятельность администраций районов города по отношению к выявленным брошенным авто в некоторых случаях сводится лишь к направлению собственникам (владельцам) транспортных средств соответствующих извещений. В то же время надлежащая работа по принудительному перемещению техники на охраняемую стоянку не налажена.

Специалист добавил, что в 2019 году только на территории Первомайского района выявили 25 неэксплуатируемых автомобилей. Несмотря на то, что их собственники в течение 30 дней не решили вопрос с брошенной техникой, местная администрация не принимала дальнейших мер. Брошенные автомобили оставались во дворах.

По итогам проверки прокуратурой области внесено в горисполком представление и потребовано устранить нарушения и организовать своевременную очистку от брошенной техники территорию города. Заместители глав администраций районов и горисполкома привлечены к дисциплинарной ответственности.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас в некоторых случаях борьба сводится лишь к направлению собственникам или владельцам транспортных средств соответствующих извещений.
 
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