В Витебске намерены усилить борьбу с брошенными во дворах автомобилями

Прокуратура Витебской области проверила, как в областном центре исполняется законодательство, определяющее порядок сбора, хранения и утилизации неэксплуатируемых транспортных средств. В частности, во время проверки были установлены факты ненадлежащего исполнения местной властью своих обязанностей, передает БЕЛТА .

Как сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры области Дмитрий КУДРЯВЦЕВ, деятельность администраций районов города по отношению к выявленным брошенным авто в некоторых случаях сводится лишь к направлению собственникам (владельцам) транспортных средств соответствующих извещений. В то же время надлежащая работа по принудительному перемещению техники на охраняемую стоянку не налажена.

Специалист добавил, что в 2019 году только на территории Первомайского района выявили 25 неэксплуатируемых автомобилей. Несмотря на то, что их собственники в течение 30 дней не решили вопрос с брошенной техникой, местная администрация не принимала дальнейших мер. Брошенные автомобили оставались во дворах.

По итогам проверки прокуратурой области внесено в горисполком представление и потребовано устранить нарушения и организовать своевременную очистку от брошенной техники территорию города. Заместители глав администраций районов и горисполкома привлечены к дисциплинарной ответственности.