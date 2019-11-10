Защитник сборной Беларуси по хоккею перешел в «Автомобилист»

Источник материала: Tut.by

Защитник сборной Беларуси по хоккею Николай Стасенко перешел в «Автомобилист», сообщает официальный сайт КХЛ.



Фото: hockey.by

Стасенко начал этот сезон в подольском «Витязе», но не всегда проходил в состав, после чего контракт с игроком был расторгнут.

Всего в КХЛ 32-летний защитник провел 417 матчей, набрав 54 (11+43) очка и 420 минут штрафа.