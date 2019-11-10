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Защитник сборной Беларуси по хоккею перешел в «Автомобилист»
Источник материала: Tut.by
Защитник сборной Беларуси по хоккею Николай Стасенко перешел в «Автомобилист», сообщает официальный
Стасенко начал этот сезон в подольском «Витязе», но не всегда проходил в состав, после чего контракт с игроком был расторгнут.
Всего в КХЛ 32-летний защитник провел 417 матчей, набрав 54 (11+43) очка и 420 минут штрафа.
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Защитник сборной Беларуси по хоккею Николай Стасенко перешел в «Автомобилист», сообщает официальный сайт КХЛ.
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