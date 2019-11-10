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Фильм «Джокер» стал самым прибыльным комиксом в истории

11.11.2019 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса стал самым кассовым фильмом, снятым по мотивам комиксов. Об этом пишет Forbes.


Фильм собрал в прокате примерно 957 миллионов долларов и в 15,3 раза превысил собственный бюджет. Эти суммы позволили ему опередить «Маску» (1994 год) с Джимом Керри. «Маска» заработала 351 млн долларов, что стало в 15,2 раза больше первоначального бюджета в 23 млн долларов.

Для сравнения: «Веном» (2018 год) с Томом Харди собрал 854 миллионов долларов при бюджете в 90 млн долларов, а «Бэтмен» (1989 год) режиссера Тима Бертона собрал 411 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов долларов.

«Джокер» в минском прокате будет идти до 20 ноября. Купить билет

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Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса стал самым кассовым фильмом снятым по мотивам комиксов. Об этом пишет Forbes.
 
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