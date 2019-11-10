Прогноз по валютам: какими будут курсы доллара и евро в середине ноября

– Прошлая рабочая неделя была достаточно короткой. Торги шли только три дня. Если говорить о внешних факторах, стоит отметить снижение европейской валюты к доллару. Курс евро к доллару снизился с 1,1160 до 1,1080, или на 0,7%.

Еще один фактор прошлой недели – это укрепление российского рубля к иностранным валютам. Доллар в России подешевел с 64 ровно до 63,6 российского рубля, или на 0,6%. Евро снизился с 71,4 до 70,5 российского рубля, или на 1,3%.